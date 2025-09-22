Nvidia dispara após anúncio de investimento na OpenAI; avaliação de mercado sobe para US$ 4,43 tri

A Nvidia (NVDA) disparava em Wall Street nesta segunda-feira, 22, depois de anunciar um investimento de US$ 100 bilhões na OpenaAI, dona do ChatGPT. Às 13h36, no horário de Brasília, as ações subiam quase 4%, levando a avaliação de mercado da empresa para US$ 4,43 trilhões.

As empresas assinaram uma carta de intenções para estabelecer uma parceria estratégica. O plano é disponibilizar pelo menos 10 gigawatts em chips da Nvidia para sustentar a infraestrutura da OpenAI. O início da primeira fase está previsto para o segundo semestre de 2026.

A iniciativa foi divulgada poucos dias após a Nvidia confirmar um aporte de US$ 5 bilhões na fabricante de processadores Intel, que enfrenta dificuldades financeiras.

Pouco depois do anúncio do investimento, às 13h27, no horário de Brasília, as ações da Nvidia subiam cerca de 3%.

Segundo comunicado conjunto, os detalhes do contrato serão finalizados nas próximas semanas. A expectativa é que o acordo acelere o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial em larga escala e aumente a competitividade frente a outros gigantes da tecnologia.