Nvidia dispara após anúncio de investimento na OpenAI; avaliação de mercado sobe para US$ 4,43 tri

Empresas assinaram uma carta de intenções para estabelecer uma parceria estratégica de US$ 100 bilhões

Jensen Huang: CEO da Nvidia é um dos homens mais ricos do mundo (Jade GAO / AFP)

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13h38.

Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 13h39.

A Nvidia (NVDA) disparava em Wall Street nesta segunda-feira, 22, depois de anunciar um investimento de US$ 100 bilhões na OpenaAI, dona do ChatGPT. Às 13h36, no horário de Brasília, as ações subiam quase 4%, levando a avaliação de mercado da empresa para US$ 4,43 trilhões.

As empresas assinaram uma carta de intenções para estabelecer uma parceria estratégica. O plano é disponibilizar pelo menos 10 gigawatts em chips da Nvidia para sustentar a infraestrutura da OpenAI. O início da primeira fase está previsto para o segundo semestre de 2026.

A iniciativa foi divulgada poucos dias após a Nvidia confirmar um aporte de US$ 5 bilhões na fabricante de processadores Intel, que enfrenta dificuldades financeiras.

Segundo comunicado conjunto, os detalhes do contrato serão finalizados nas próximas semanas. A expectativa é que o acordo acelere o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial em larga escala e aumente a competitividade frente a outros gigantes da tecnologia.

