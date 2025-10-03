Novo CTO assume Anthropic para acelerar escalabilidade de IA

Mudança estratégica busca otimizar infraestrutura e ampliar capacidade dos produtos Claude diante da demanda crescente (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14h57.
Anthropic nomeou Rahul Patil, ex-CTO da Stripe, como seu novo diretor técnico. Patil assumiu o cargo no início desta semana, substituindo o cofundador Sam McCandlish, que passa a atuar em outro cargo.
A mudança acompanha uma reorganização da equipe técnica central da empresa. A equipe de engenharia de produtos agora terá contato mais próximo com os times de infraestrutura e inferência. Como CTO, Patil será responsável por computação, infraestrutura, inferência e outras funções de engenharia.
McCandlish ficará à frente do pré-treinamento e do treinamento de modelos em larga escala, ampliando trabalhos anteriores. Ambos responderão à presidente da Anthropic, Daniela Amodei.
A reestruturação ocorre em meio à forte concorrência em infraestrutura de IA de laboratórios como OpenAI e Meta, que investiram bilhões em sistemas de computação.
Mark Zuckerberg anunciou que a Meta destinará US$ 600 bilhões à infraestrutura nos EUA até 2028, enquanto a OpenAI firmou contratos semelhantes com Oracle e o projeto Stargate. O montante investido pela Anthropic não foi divulgado, mas haverá pressão intensa para otimizar velocidade e consumo de energia.
A popularidade dos produtos Claude também tem pressionado a infraestrutura da empresa. Em julho, a Anthropic aplicou novos limites de uso do Claude Code, direcionados a usuários avançados que mantinham o aplicativo “ativo continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana”. As novas regras limitam o uso semanal de Sonnet entre 240 e 480 horas, e o uso de Opus 4 entre 24 e 40 horas, dependendo da carga da infraestrutura.
Patil traz mais de 20 anos de experiência em engenharia e infraestrutura. Ele atuou cinco anos em cargos técnicos na Stripe, foi VP sênior de infraestrutura de nuvem na Oracle e ocupou funções de engenharia na Amazon e Microsoft.
Amodei destacou a experiência de Patil em construir infraestrutura confiável para empresas. “Rahul tem um histórico comprovado em criar e escalar infraestruturas robustas necessárias para os negócios”, afirmou.
“Estou empolgada com o impacto disso no fortalecimento da Claude como a principal plataforma de inteligência para empresas.”
Patil elogiou a pesquisa e o compromisso da Anthropic com a segurança em IA. “Estou entusiasmado em me juntar à Anthropic neste momento crucial para o desenvolvimento da IA. Este trabalho representa a responsabilidade mais importante que posso assumir atualmente”, disse.
