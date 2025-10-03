Novo CTO assume Anthropic para acelerar escalabilidade de IA

Anthropic nomeou Rahul Patil, ex-CTO da Stripe, como seu novo diretor técnico. Patil assumiu o cargo no início desta semana, substituindo o cofundador Sam McCandlish, que passa a atuar em outro cargo.

A mudança acompanha uma reorganização da equipe técnica central da empresa. A equipe de engenharia de produtos agora terá contato mais próximo com os times de infraestrutura e inferência. Como CTO, Patil será responsável por computação, infraestrutura, inferência e outras funções de engenharia.

McCandlish ficará à frente do pré-treinamento e do treinamento de modelos em larga escala, ampliando trabalhos anteriores. Ambos responderão à presidente da Anthropic, Daniela Amodei.

A reestruturação ocorre em meio à forte concorrência em infraestrutura de IA de laboratórios como OpenAI e Meta, que investiram bilhões em sistemas de computação.

Mark Zuckerberg anunciou que a Meta destinará US$ 600 bilhões à infraestrutura nos EUA até 2028, enquanto a OpenAI firmou contratos semelhantes com Oracle e o projeto Stargate. O montante investido pela Anthropic não foi divulgado, mas haverá pressão intensa para otimizar velocidade e consumo de energia.

A popularidade dos produtos Claude também tem pressionado a infraestrutura da empresa. Em julho, a Anthropic aplicou novos limites de uso do Claude Code, direcionados a usuários avançados que mantinham o aplicativo “ativo continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana”. As novas regras limitam o uso semanal de Sonnet entre 240 e 480 horas, e o uso de Opus 4 entre 24 e 40 horas, dependendo da carga da infraestrutura.

Patil traz mais de 20 anos de experiência em engenharia e infraestrutura. Ele atuou cinco anos em cargos técnicos na Stripe, foi VP sênior de infraestrutura de nuvem na Oracle e ocupou funções de engenharia na Amazon e Microsoft.

Amodei destacou a experiência de Patil em construir infraestrutura confiável para empresas. “Rahul tem um histórico comprovado em criar e escalar infraestruturas robustas necessárias para os negócios”, afirmou.

“Estou empolgada com o impacto disso no fortalecimento da Claude como a principal plataforma de inteligência para empresas.”

Patil elogiou a pesquisa e o compromisso da Anthropic com a segurança em IA. “Estou entusiasmado em me juntar à Anthropic neste momento crucial para o desenvolvimento da IA. Este trabalho representa a responsabilidade mais importante que posso assumir atualmente”, disse.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga