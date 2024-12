Google Cloud anuncia ferramentas para empresas e escolas com IA generativa

O Google Cloud revelou na quinta-feira, 12, duas novas soluções baseadas em inteligência artificial (IA) generativa: o Google Agentspace, uma plataforma de agentes virtuais inteligentes, e uma versão corporativa do NotebookLM, chamada NotebookLM Plus.

A primeira é uma plataforma que combina a tecnologia Gemini, o motor de busca do Google e os dados internos das empresas, permitindo a realização de tarefas complexas, como planejamento, pesquisa e geração de conteúdo. A ferramenta utiliza conectores para integrar sistemas populares, como Google Drive, Jira, Microsoft Sharepoint e outros.

Com apenas um comando, o sistema responde a perguntas complexas, oferece sugestões e até executa ações com base em documentos, e-mails ou tabelas.

Ele também suporta tradução automática de conteúdos para facilitar a visualização de informações em diferentes idiomas.

No Brasil, o Banco BV já está utilizando o Agentspace. Segundo Fábio Jabur, chefe de Dados e IA da instituição, a tecnologia está permitindo uma interação mais ágil e inovadora com dados, além de integrar IA generativa aos fluxos de trabalho do banco. “Estamos entusiasmados com os resultados iniciais, especialmente pela análise multimodal e novas formas de colaboração”, afirmou.

Já o NotebookLM Plus, que estreou como ferramenta experimental em 2023, recebeu melhorias significativas. O recurso agora está integrado ao Google Workspace, permitindo que equipes corporativas e educacionais usem IA para sintetizar informações, descobrir insights e gerar conteúdos, incluindo resumos de áudio em estilo podcast.

A versão premium do NotebookLM, prevista para estar disponível no Google One AI Premium em 2025, será voltada para empresas, escolas e universidades, com ferramentas exclusivas de suporte à pesquisa e análise.

As novas soluções do Google refletem a tendência crescente de incorporar IA generativa em ambientes corporativos e educacionais para aumentar eficiência e inovação. Empresas interessadas já podem se inscrever para acesso antecipado ao Google Agentspace.