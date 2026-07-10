Surge uma nova profissão: quem são os especialistas responsáveis por fiscalizar a IA

Enquanto engenheiros e cientistas de dados seguem desenvolvendo modelos cada vez mais sofisticados, uma nova carreira começa a ganhar espaço nos bastidores da inteligência artificial: a dos especialistas em auditoria e governança de IA.

O trabalho desses profissionais não é criar novos sistemas, mas verificar se eles funcionam da forma esperada, identificar riscos antes que eles causem impactos e garantir que empresas consigam explicar como suas inteligências artificiais tomam decisões.

O movimento acompanha a rápida adoção da IA em áreas como recursos humanos, bancos, saúde, seguros e atendimento ao consumidor.

À medida que algoritmos passam a influenciar contratações, concessão de crédito e diagnósticos, cresce também a preocupação com erros, discriminação e falta de transparência.

Em vez de esperar que esses problemas apareçam, empresas começam a investir em profissionais capazes de avaliá-los preventivamente.

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O que faz um auditor de IA?

Diferentemente de um programador, o auditor de IA analisa como um sistema se comporta depois de pronto. Entre suas atribuições estão verificar possíveis vieses, avaliar a qualidade dos dados utilizados no treinamento dos modelos, testar diferentes cenários de uso e identificar situações em que a ferramenta pode produzir resultados inconsistentes ou prejudiciais.

Também faz parte do trabalho documentar processos, verificar se existe supervisão humana em decisões críticas e produzir relatórios que demonstrem como determinado sistema chegou a uma conclusão.

Essa rastreabilidade vem se tornando um requisito cada vez mais importante para empresas que utilizam inteligência artificial em processos sensíveis.

Uma profissão multidisciplinar

Empresas têm formado equipes compostas por engenheiros de software, especialistas em segurança da informação, advogados, profissionais de compliance, cientistas de dados, estatísticos e até psicólogos e especialistas em ética.

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A diversidade é necessária porque os riscos da inteligência artificial vão muito além do funcionamento técnico dos modelos.

Um sistema pode apresentar excelente desempenho computacional e, ainda assim, gerar decisões enviesadas, utilizar dados inadequados ou produzir impactos negativos para determinados grupos de pessoas.

Grande parte desse movimento tem como base um guia de gestão de riscos para inteligência artificial elaborado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST).

O documento propõe um conjunto de práticas para ajudar organizações a identificar, medir, gerenciar e monitorar riscos relacionados ao uso da inteligência artificial.

O objetivo não é certificar modelos específicos, mas orientar empresas na criação de processos contínuos de avaliação e governança.

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Um mercado em expansão

O avanço da regulamentação da inteligência artificial em diferentes países também impulsiona essa nova especialização.

Empresas de consultoria, auditoria e governança já criam equipes dedicadas exclusivamente à avaliação de sistemas de IA, enquanto organizações passam a buscar profissionais capazes de traduzir conceitos técnicos em práticas de conformidade, transparência e gestão de riscos.

Mais do que uma tendência tecnológica, a auditoria de IA representa uma mudança na forma como empresas desenvolvem e utilizam algoritmos.

Se nos primeiros anos da inteligência artificial a prioridade era criar modelos cada vez mais potentes, agora cresce a preocupação em garantir que eles sejam confiáveis, explicáveis e seguros para quem depende de suas decisões.