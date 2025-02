Microsoft lança modelos de IA menores da série Phi-4

A Microsoft tem novos membros para a família de IAs Phi-4. Agora, com menos parâmetros, o Phi-4-mini e o Phi-4-multimodal estão disponíveis no Hugging Face, no Catálogo de Modelos do Azure AI Foundry (Microsoft), nos Modelos GitHub e no Ollama.

De acordo com a Microsoft, o Phi-4-mini traz aprimoramentos em suporte de multilinguagem, raciocínio e matemática. Já o Phi-4-multimodal consegue entender imagem, áudio e textos em múltiplas linguagens. O modelo consegue, inclusive, gerar projetos baseados em código a partir do conteúdo de uma imagem e de comandos.

Os modelos podem ser aplicados em dispositivos de ponta, o que permite integração entre internet das coisas (IoT) e IA generativa em ambientes com acesso de rede e poder computacional limitados.

Os dois modelos contam com a função chamada, que junta suas capacidades de processamento de texto com pesquisa na internet. Isso significa que têm a habilidade de interagir com fontes de dados externas também.

O Phi-4-mini e o Phi-4-multimodal contam com um número de parâmetros reduzido, mas a Microsoft diz que os modelos mantêm uma capacidade de raciocínio comparável ao de alguns grandes modelos de linguagem (LLM).

O Phi-4-mini tem 3,8 bilhões de parâmetros, enquanto o Phi-4-multimodal conta com 5,6 bilhões. Para termos de comparação o Phi-4, lançado em dezembro do ano passado, tem 14 bilhões. Na época, ele foi anunciado como o mais recente modelo de linguagem pequeno da família Phi.