Tiro trocado: Microsoft contrata 24 funcionários do Google em nova movimentação para times de IA

Apesar das inúmeras notícias recentes, a competição pelos principais talentos não é novidade nos mercados mais competitivos, como os de tecnologia e, agora, inteligência artificial. 20 anos atrás, o Google atraía trabalhadores da Microsoft com a promessa de mais ação e menos burocracia. Hoje, o jogo mudou e a antiga caça se tornou caçadora.

A mais recente contratação de peso foi Mustafa Suleyman, um dos fundadores do Google DeepMind. A Microsoft o contratou com o objetivo de acelerar seus avanços em IA. Agora, Suleyman adota uma estratégia semelhante à de Mark Zuckerberg, CEO da Meta, para recrutar outros talentos, fazendo chamadas pessoais para convencer engenheiros do Google a se juntarem à Microsoft.

Além de melhores salários, as ofertas incluem a promessa de trabalhar em uma equipe mais ágil e com um ambiente de trabalho mais semelhante a uma startup, segundo o Wall Street Journal.

Como líder da divisão de IA da Microsoft, Suleyman está focado em fortalecer o Copilot, chatbot da empresa, para competir com o ChatGPT, da OpenAI. Embora as duas empresas tenham uma parceria de longa data, a relação está passando por uma crise.

Além de Suleyman, nos últimos meses, a Microsoft contratou pelo menos 24 executivos e outros funcionários de destaque do Google, muitos deles vindos da área de IA, como Adam Sadovsky, um engenheiro distinto, e Amar Subramanya, ex-vice-presidente de engenharia no Google.

Com nove anos de experiência no DeepMind, Suleyman tem ampla liberdade para fazer ofertas financeiras substanciais. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, deu a ele autonomia para construir uma operação de IA capaz de competir com gigantes como a OpenAI. A equipe de Suleyman está principalmente em Mountain View, na Califórnia, cerca de 1.300 quilômetros de Redmond, sede da Microsoft, mas também possui operações em Londres.

Disputa por talentos de IA

Essas movimentações fazem parte de uma disputa cada vez mais intensa por talentos em IA. Grandes gigantes do Vale do Silício, como Microsoft e Meta, estão em competição com startups, como OpenAI e Anthropic, pelos escassos profissionais qualificados em modelos de aprendizado profundo.

Além dos pacotes salariais, alguns dos quais alcançam cifras de nove dígitos, as empresas estão investindo bilhões de dólares em data centers na tentativa de criar uma máquina com inteligência similar à humana.

Embora os pacotes salariais oferecidos pela Microsoft não cheguem aos US$ 300 milhões prometidos por Meta a alguns pesquisadores, eles são significativamente mais altos do que os oferecidos pelo DeepMind – especialmente para funcionários com mais tempo de casa.

No entanto, de acordo com a Levels.fyi, que acompanha compensações na indústria de tecnologia, o salário médio do Google é superior ao da Microsoft.

Foco e cultura dos novos contratados

Os novos contratados da Microsoft se concentrarão principalmente em produtos voltados ao consumidor, como o Copilot, a resposta da Microsoft ao ChatGPT e ao Gemini. A empresa também tem versões empresariais da IA para seus produtos 365 e para a plataforma de desenvolvedores GitHub.

Na semana passada, a Microsoft anunciou que o Copilot será integrado às funções de busca no seu navegador Edge, permitindo que a IA ajude os usuários a comparar opções de hotéis, por exemplo. A OpenAI também tem planos de lançar um navegador web próprio.

Suleyman tem se comprometido a oferecer mais liberdade às suas equipes, criando um ambiente com uma vibe de startup, algo que tem atraído os novos contratados. Em um post no LinkedIn, Amar Subramanya destacou a “cultura refrescantemente de baixo ego, mas cheia de ambição” na Microsoft.

Nos últimos anos, a equipe do DeepMind cresceu para cerca de 6 mil funcionários, à medida que o laboratório, antes pequeno, se tornou o núcleo da estratégia de IA do Google. Alguns dos novos contratados pela Microsoft afirmaram que estavam em busca de um ambiente menos burocrático.

Apesar disso, o Google afirmou que suas taxas de rotatividade de funcionários estão abaixo da média da indústria e que a empresa também contratou vários funcionários da Microsoft.