Microsoft cria fundação para IA em Abu Dhabi

A Microsoft anunciou neste domingo, 9, a criação de uma fundação para promover o uso responsável da inteligência artificial (IA) em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O projeto conta com a participação da empresa G42 e da Universidade de Inteligência Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI).

A iniciativa busca estabelecer padrões e melhores práticas para o uso da IA no Oriente Médio e no Sul Global, segundo comunicado divulgado pela Microsoft.

A G42, desenvolvedora de IA nos Emirados, já havia recebido um aporte de US$ 1,5 bilhão da Microsoft em abril de 2024. A companhia é controlada por Tahnoon bin Zayed, irmão do presidente dos Emirados e conselheiro de segurança nacional do país.

O anúncio feito pela Microsoft foi feito antes da cúpula de IA em Paris, que acontece nesta semana. A MBZUAI também terá papel de destaque na cúpula de IA em Paris, que reunirá líderes políticos, empresários do setor de tecnologia e especialistas nesta segunda e terça-feira. No evento, a universidade apresentará um estudo sobre os principais riscos da IA e soluções sendo desenvolvidas globalmente.

Apoio de entidade americana em estudo sobre riscos da IA Instituto Future of Life, que alerta para os perigos da tecnologia, integra projeto com MBZUAI.

O projeto, chamado Global Readiness on AI Safety and Preparedness (GRASP), conta com o apoio do Future of Life Institute, um grupo de estudos dos Estados Unidos que frequentemente alerta sobre os riscos da IA. A Microsoft e a G42 também participam da iniciativa.

*com agências internacionais