Esse brasileiro quer bater de frente com JBL e Sony com uma simples ideia

Os fones de ouvido são nossos fiéis escudeiros no dia a dia: isolam o barulho do mundo, colocam trilha sonora na rotina e até ajudam a disfarçar quando não queremos conversar.

Mas, convenhamos, eles também são um teste diário de paciência. Os fios se enrolam, o bluetooth decide que não vai conectar e, pior, um simples cabo quebrado pode condenar o fone inteiro ao lixo. A boa notícia? Nem todo mundo se conforma com essa lógica.

Foi pensando nesses dramas que o especialista em áudio Leonardo Drummond criou a Kuba Áudio, uma marca de fones brasileira que promete durar, ser mais justa com o consumidor e — pasme — deixar você substituir apenas o que quebrou, sem precisar começar do zero. Isso faz com que o produto seja, essencialmente, infinito.

“Sempre fui muito crítico em relação à qualidade de som. A ideia da Kuba surgiu porque eu não encontrava produtos que atendiam o que eu buscava em termos de som e durabilidade”, diz o fundador Leonardo Drummond. O carioca é um nome reconhecido no universo do áudio: no YouTube, tem mais de 35 milhões de visualizações e 310 mil inscritos no canal Mind the Headphone, que avalia tudo que envolve o mercado de áudio.

Fones modulares da Kuba: qualquer peça danificada pode ser trocada por uma nova

Competição acirrada

Com faturamento de R$ 6 milhões em 2024, a Kuba cresce lentamente num mercado extremamente competitivo. Para crescer, Drummond apostou na venda de fones sob medida para empresas e artistas. Tem funcionado bem até agora: no último ano, ganhou destaque na mídia ao oferecer seus produtos para figuras como Pabllo Vittar, e Casimiro e, falando de empresas, até para a TV Globo.

O plano final é ser tão grande quanto as gigantes americanas JBL e Sony, que dominam o mercado de fones de ouvido premium. A proposta dessas marcas é um produto de maior durabilidade e com som de qualidade, mas, claro, por um valor de no mínimo R$ 200. Para Drummond, essa lógica está longe de ser sustentável ou justa para o consumidor.

“É um mercado acomodado. As marcas produzem equipamentos que quebram por problemas simples, como um cabo com defeito, forçando o consumidor a comprar um modelo novo. É como se você tivesse que jogar seu carro fora porque furou um pneu”, diz o fundador da Kuba.

Fones de ouvido da Kuba: a marca já conquistou artistas como Pabllo Vittar

Diferencial da Kuba

A ideia por trás dos fones modulares da Kuba é justamente quebrar esse ciclo das gigantes do setor. Com peças substituíveis e atualizáveis, o consumidor pode reparar ou até melhorar seu equipamento ao longo do tempo, reduzindo custos e evitando o desperdício.

A ideia dos fones modulares também garante clientes fiéis. Quem adquiriu o modelo Disco em 2016, por exemplo, pode transformar o fone com a compra de um arco Bluetooth ou outras peças atualizadas. “Hoje, acessórios e peças de reposição já representam 20% das nossas vendas mensais”, diz o cofundador.

Os fones da Kuba custam a partir de R$ 500. Já as peças separadas que podem ser compradas posteriormente custam entre R$ 45 e R$ 120. O mais caro é o arco com função bluetooth, que custa R$ 799.

Fones da Kuba: é possível remover o microfone e continuar usando a peça normalmente

'Made in Brazil'

A decisão de fabricar no Brasil trouxe desafios. A Kuba depende de importação para cerca de 20% dos componentes, como cabos e alto-falantes, mas desenvolve e monta o restante no país. O objetivo da empresa é aumentar a produção nacional e alcançar a sofisticação desejada com mais de 90% de componentes fabricados localmente.

“Produzir hardware aqui é empreender no modo hard. Enfrentamos custos altos, incertezas no processo de importação e limitações de fornecedores locais”, diz Drummond. Ainda assim, ele destaca que a fabricação nacional permite maior controle sobre a qualidade e um vínculo mais próximo com os consumidores.

Fones de ouvido da Kuba: preços são a partir de aproximadamente R$ 200

Próxima música

Apesar de restrições na escala de produção, a Kuba tem planos ambiciosos para 2025. A empresa pretende explorar o mercado internacional e ampliar sua capacidade para atender à demanda reprimida. “Temos mais gente querendo comprar do que conseguimos atender”, diz Drummond.

Para Drummond, a Kuba não busca apenas competir com gigantes do setor, mas transformar a relação das pessoas com os fones de ouvido. “Nosso produto é mais do que um equipamento de som. Ele é uma ponte entre a música e a vida de quem a escuta”, afirma.

Fones da Kuba: marca utiliza madeira em algumas peças

Quem é Leonardo Drummond

Formado em design de produto, Leonardo Drummond uniu sua paixão por música e qualidade de som à sua formação acadêmica para criar fones que atendem às necessidades de quem valoriza uma boa experiência sonora. O projeto de conclusão do curso, que envolvia o desenvolvimento de um fone de ouvido, foi o ponto de partida para a criação da marca em 2014.

Natural do Rio de Janeiro, Leonardo sempre foi criterioso com o som. Ainda em 2009, antes de iniciar sua empreitada empresarial, começou a fazer resenhas sobre fones de ouvido na plataforma Orkut.

O que era um hobby evoluiu para um blog, depois para um site, até se transformar em um dos maiores canais do mundo no YouTube sobre o tema. O canal Mind the Headphone, que completou 10 anos de existência em outubro de 2023, acumula mais de 35 milhões de visualizações e 310 mil inscritos.

Além de ser uma plataforma de referência para entusiastas de áudio, o canal tem um papel central na jornada de Drummond. Ele mantém um compromisso com a honestidade ao analisar produtos concorrentes, destacando as qualidades e limitações dos fones, inclusive os da própria Kuba. “Eu sempre deixo claro que nossos fones não são para todos. Indico alternativas quando sei que outro modelo será mais adequado”, afirma.