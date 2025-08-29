Lucro de empresas de jogos chinesas cresce em 2025, impulsionado por IA e expansão internacional

No primeiro semestre de 2025, o setor de jogos chinês teve um desempenho notável, com várias empresas registrando crescimento significativo no lucro líquido.

De acordo com dados da plataforma Choice, até 28 de agosto, 17 das 26 empresas listadas no setor de jogos da A-share divulgaram seus relatórios semestrais.

Destas, sete apresentaram crescimento no lucro líquido, uma reverteu prejuízo e duas reduziram perdas. Segundo Cao Zhe, diretor de investimentos da Beijing Aiwen Zhilüe Investment Management, a inteligência artificial (IA) e a internacionalização foram os principais motores desse crescimento.

Crescimento geral do setor de jogos na China

O Relatório da Indústria de Jogos da China, publicado pela Associação Chinesa de Áudio, Vídeo e Publicações Digitais, revela um crescimento geral significativo no setor durante o primeiro semestre de 2025. A receita de vendas no mercado doméstico atingiu RMB 168 bilhões, marcando uma alta de 14,08% em relação ao mesmo período de 2024. O número de usuários chegou a 679 milhões, um aumento de 0,72%. A receita dos segmentos de jogos mobile, para PC e consoles aumentou, enquanto os jogos em navegador sofreram uma queda.

Mercado Mobile : RMB 125,309 bilhões (+16,55%)

Mercado para PC : RMB 35,403 bilhões (+4,86%)

Mercado de Console : RMB 1,034 bilhão (+29,78%)

Mercado de Navegador: RMB 2,203 bilhões (-?)

Aprovações de novos jogos e expansão internacional

A Administração Nacional de Imprensa e Publicações da China informou que, no primeiro semestre de 2025, foram emitidas 757 aprovações para jogos domésticos, superando o total de 2024. Em junho, 147 títulos receberam aprovação, o maior número mensal desde 2022.

Várias empresas de jogos chinesas apresentaram resultados impressionantes, com destaque para:

Hubei Century Network : Lucro de RMB 52,3043 milhões , alta de 1.186,02%

Yoozoo Games : Lucro de RMB 50,1553 milhões , alta de 989,31%

Zhejiang Daily Digital Culture Group: Lucro de RMB 377 milhões, aumento de 156,26%

A expansão internacional e a implementação de IA são os principais fatores que contribuíram para esse crescimento.

O avanço da IA no desenvolvimento de jogos

A aplicação de IA no setor de jogos chineses está transformando o desenvolvimento de produtos. Segundo Zheng Lei, economista-chefe do Samoyed Digital Technology, a IA está acelerando várias etapas do processo de criação de jogos:

Geração Rápida de Conteúdo : Enredos, cenários e materiais visuais podem ser produzidos de forma mais eficiente.

Personalização para Jogadores : Análise de dados dos jogadores e ajustes personalizados.

Traduções mais Eficientes: A IA melhora a qualidade e a velocidade das traduções, facilitando a expansão internacional.

Inovação com IA e expansão internacional

A internacionalização e a inovação em IA têm sido um ponto chave no crescimento do setor. Empresas como Hubei Century Network e 37 Interactive Entertainment estão focadas em expandir seus jogos para mercados internacionais, como o sudeste asiático e a Coreia do Sul.

Ao mesmo tempo, Yoozoo Games e Perfect World estão investindo em IA para melhorar o desenvolvimento e a operação de jogos, desde o design até o marketing.

Novas oportunidades para o setor de jogos chinês

O Plano de Aceleração da Ampliação da Abertura-Piloto dos Serviços, divulgado pelo Ministério do Comércio da China, enfatiza a expansão internacional do setor de jogos, incentivando a construção de uma cadeia completa de valor, desde a criação de IPs até a operação no exterior.

A parceria com gigantes da tecnologia, como a NVIDIA, também permite a criação de jogos com tecnologias de ponta, como ray tracing e inteligência artificial avançada.