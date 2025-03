Amazon está desenvolvendo um modelo de IA com capacidades avançadas de raciocínio

A Amazon está prestes a dar um passo significativo na corrida da inteligência artificial com o lançamento de um novo modelo com capacidades avançadas de raciocínio.

Previsto para chegar ao mercado até junho, o modelo será parte da linha Nova, um grupo de modelos generativos anunciados pela empresa em 2023. As informações foram divulgadas pelo Business Insider.

Quais as novidades?

A diferença essencial do modelo Nova está na abordagem de "raciocínio híbrido", que combina respostas rápidas com processos mais elaborados de pensamento dentro de um único sistema.

Esse tipo de IA permite solucionar problemas complexos ao testar diferentes caminhos e revisar suas próprias etapas, uma técnica conhecida como chain-of-thought. O Google, a OpenAI e a Anthropic já possuem modelos semelhantes, enquanto a DeepSeek vem se destacando com soluções inovadoras nessa área.

A estratégia da Amazon é tornar o Nova mais acessível financeiramente do que seus concorrentes diretos. A meta é posicioná-lo entre os cinco melhores modelos em benchmarks externos que avaliam habilidades matemáticas e de desenvolvimento de software, como o SWE, o Berkeley Function Calling Leaderboard e o AIME.

Qual é o valor dessa novidade?

Com a crescente demanda por IA capaz de executar tarefas mais complexas e tomar decisões de forma mais sofisticada, a aposta da Amazon reforça a importância do desenvolvimento contínuo de soluções avançadas na área.

Profissionais especializados em inteligência artificial encontram um mercado cada vez mais aquecido, com oportunidades que vão desde pesquisa e desenvolvimento até a aplicação prática dessas tecnologias em diversos setores. A corrida pelos melhores talentos e pela criação de soluções mais sofisticadas está longe de acabar, e o Nova é mais um capítulo nessa disputa.

Como começar uma carreira em IA?

