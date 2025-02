41% das empresas planejam substituir cargos com IA, mas especialistas dizem que 'não é o apocalipse'

O avanço da inteligência artificial está remodelando o mercado de trabalho, e muitas empresas já se preparam para essa transição.

Segundo o Relatório do Futuro do Trabalho de 2025, do Fórum Econômico Mundial, 41% dos empregadores planejam reduzir suas equipes devido à adoção da IA, percentual que sobe para 48% nos Estados Unidos. Apesar da preocupação gerada por esses números, especialistas garantem que não há um colapso iminente no emprego global.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37.

Especialistas tranquilizam

Para Till Leopold, um dos autores do estudo e chefe de Trabalho, Salários e Criação de Empregos do Fórum Econômico Mundial, o maior desafio não está na eliminação de empregos, mas sim na transformação das funções existentes.

“Não estamos olhando para esse famoso cenário de ‘apocalipse dos empregos’”, afirmou ele, à CNBC Make It. O relatório mostra que 77% das empresas pretendem investir na capacitação de seus funcionários para que possam atuar ao lado da IA, enquanto 47% estudam transferir empregados de áreas em declínio para outras funções dentro da organização.

O impacto da IA será mais sentido em cargos administrativos e analíticos que dependem de entrada de dados, como trabalhos de escritório, funções paralegais e contabilidade. Além disso, setores criativos como design gráfico também devem passar por mudanças, uma vez que ferramentas de IA generativa têm demonstrado maior capacidade nessas áreas.

Para Leopold, o mercado não vai eliminar essas profissões, mas sim transformá-las: “Os empregos como conhecemos hoje não existirão da mesma forma daqui a cinco anos. Eles evoluirão.”

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado clicando aqui

Tendência maior nos EUA

Essa transformação já está em curso.

Uma pesquisa da Universidade Duke revelou que 37% dos diretores financeiros já utilizam IA para tarefas antes realizadas por humanos, e 54% planejam expandir esse uso ao longo do próximo ano. Entre as grandes empresas, o índice é ainda maior: 76%.

Mesmo assim, o impacto imediato pode ser mais sutil do que se imagina. “No curto prazo, a IA servirá para preencher lacunas e evitar novas contratações, em vez de resultar em demissões em massa”, explicou John Graham, professor de finanças da Duke.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Impacto maior nas finanças

Por outro lado, o setor financeiro pode sentir um impacto mais severo. Um estudo da Bloomberg Intelligence prevê que bancos podem cortar até 200 mil empregos nos próximos cinco anos devido à IA, com quase 25% dos entrevistados esperando uma redução de 5% a 10% da força de trabalho. Ainda assim, especialistas concordam que a automação não eliminará completamente os empregos, mas transformará a maneira como os profissionais trabalham.

O grande diferencial para os trabalhadores do futuro estará no desenvolvimento de habilidades humanas, como criatividade, resiliência, colaboração e adaptabilidade. “Essas soft skills se tornam ainda mais importantes à medida que a IA se integra ao ambiente de trabalho”, conclui Leopold.

A inteligência artificial não está apenas mudando a forma como as empresas operam, mas também exige que os profissionais se reinventem. O futuro do trabalho não será sobre perder empregos, mas sim sobre aprender a trabalhar ao lado da tecnologia e encontrar novas formas de agregar valor em um mercado cada vez mais digitalizado.

Mas, de qualquer forma, o funcionário do futuro precisa ter pelo menos um letramento em inteligência artificial. Pensando nisso, a EXAME + Saint Paul apresentam o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR O TREINAMENTO DA EXAME + SAINT PAUL SOBRE IA