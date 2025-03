Fabricante de chips TSMC planeja investimento de US$ 100 bilhões em fábricas nos EUA

A TSMC, maior fabricante de chips do mundo, vai investir US$ 100 bilhões nos próximos quatro anos na construção de novas fábricas nos Estados Unidos. O anúncio será feito nesta segunda-feira, 4, pelo presidente Donald Trump, segundo as agências de notícias Reuters e Bloomberg.

A companhia de Taiwan, principal fornecedora de chips para Apple e Nvidia, já havia se comprometido com US$ 65 bilhões para a construção de três fábricas no estado do Arizona. Não está claro se o novo investimento inclui esse valor ou será adicional.

O CEO da TSMC, C.C. Wei, estará na Casa Branca para o anúncio.

“Estamos satisfeitos com a oportunidade de discutir nossa visão compartilhada para inovação e crescimento na indústria de semicondutores”, disse a empresa em nota.

O governo dos EUA não comentou o tema.

Disputa global e incentivos dos EUA

A expansão da TSMC ocorre em meio à crescente pressão dos EUA para fortalecer sua indústria de semicondutores e reduzir a dependência de Taiwan.

Desde 2022, a legislação CHIPS and Science Act direciona US$ 52,7 bilhões em subsídios para a produção e pesquisa de semicondutores no país. Como parte desse programa, a TSMC já recebeu US$ 6,6 bilhões em incentivos para suas fábricas no Arizona, além de até US$ 5 bilhões em empréstimos a juros baixos.

A administração Trump tem defendido que tarifas sobre chips importados são a melhor estratégia para fortalecer a produção nacional, enquanto o governo anterior, de Joe Biden, priorizou incentivos financeiros. No mês passado, Trump sugeriu uma tarifa de até 25% sobre semicondutores fabricados fora dos EUA.

Além de questões econômicas, há um fator estratégico. Quase 90% da produção global de chips avançados está concentrada em Taiwan, incluindo os essenciais para inteligência artificial e aplicações militares . O domínio da TSMC nesse setor levou os EUA a intensificarem esforços para atrair suas operações para o território americano.

Produção de chips avançados nos EUA

A primeira fábrica da TSMC no Arizona já está operando e produz chips de 4 nanômetros para empresas dos EUA. A empresa planeja fabricar a tecnologia de 2 nanômetros em sua segunda unidade, prevista para entrar em operação em 2028.

O governo Trump também sondou a TSMC sobre a possibilidade de adquirir participação nas fábricas da Intel, em meio às dificuldades financeiras da concorrente americana. Até o momento, as negociações estão em estágio inicial.

A decisão da TSMC ainda depende de aprovação do governo de Taiwan, que analisa com cautela investimentos externos em tecnologia avançada. O porta-voz da presidência taiwanesa não se manifestou sobre o novo anúncio.