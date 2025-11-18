Startup lança o próximo passo da produtividade: prompts que se completam sozinhos

A startup Hero, criada por ex-funcionários da Meta, anunciou um Kit de Desenvolvimento de Software (SDK, em inglês) capaz de completar prompts de IA automaticamente a partir do contexto do usuário. As informações foram retiradas de TechCrunch.

A novidade surge em um momento em que escrever prompts eficientes se tornou uma habilidade estratégica, tão necessária que muitas empresas já criam vagas específicas para engenheiros de prompt.

A tecnologia, ainda em fase de acesso restrito, permite que desenvolvedores integrem a ferramenta em diferentes aplicativos.

Como funciona o novo recurso

A proposta é simples: quando o usuário inicia um comando, como “Reserve um voo", o sistema passa a preencher, sozinho, detalhes como origem, destino, data, horário, companhia aérea e retorno.

O usuário pode interromper o preenchimento quando quiser e enviar a consulta direto ao chatbot.

Esse mesmo mecanismo pode ser aplicado a ferramentas de geração de imagens ou vídeos, que dependem de parâmetros como estilo, ângulo de câmera, local ou paisagem.

O movimento acompanha iniciativas de grandes empresas: a Adobe, por exemplo, adicionou recentemente ao Firefly campos de palavras-chave para facilitar a criação de trilhas sonoras.

Por que isso importa nessa nova fase da IA

Segundo o engenheiro Saharsh Vedi, responsável pelo recurso, a grande vantagem está em reduzir o vai-e-vem típico de interações com IA. Em vez de uma sequência longa de ajustes, um único prompt pode bastar.

Brad Kowalk, cofundador da Hero, afirma que o sistema usa uma série de modelos para prever a continuação do texto e acelerar o processo.

“Com a IA de preenchimento automático, terminamos uma ação dez vezes mais rápido, com menos trocas”, disse.

Para empresas que operam em larga escala, isso significa economia em custos de servidor.

A ideia nasceu da experiência dos fundadores ao trabalharem com realidade aumentada na Meta, onde a limitação física das telas exigia interfaces mais diretas e intuitivas.

A companhia testa a tecnologia dentro do próprio app, ajudando usuários a encontrar horários para reuniões ou reencontrar amigos a partir de prompts automaticamente completados.

Outra frente em negociação envolve a Koah Labs, para criar anúncios baseados em IA em que marcas aparecem diretamente nas sugestões do preenchimento automático.

Para profissionais de qualquer área, esse avanço reforça uma tendência: dominar IA deixou de ser diferencial e passou a ser requisito. À medida que ferramentas como o SDK da Hero se expandem, entender a lógica dos prompts e saber direcionar modelos para resultados estratégicos, torna-se um caminho claro para ganhar produtividade e protagonismo em ambientes cada vez mais digitais.

