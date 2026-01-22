Com ajuda do ChatGPT, dupla cria negócio de comida saudável que mira US$ 700 mil por mês

Jeff Taylor Yauck e Ben Glick, empreendedores do Arizona, viram uma oportunidade no cruzamento entre conveniência, nutrição e tecnologia.

Juntos, fundaram a PancakeNow, marca de sanduíches de panqueca ricos em proteína que já fatura cerca de US$ 45 mil por mês e está projetada para alcançar impressionantes US$ 700 mil mensais até o fim de 2026.

A ideia nasceu a partir de uma experiência de Yauck no Japão, em 2014, foi maturada ao longo de quase uma década, e ganhou corpo com o uso estratégico do ChatGPT e IA generativa.

A trajetória da PancakeNow é exemplo de como negócios paralelos, os chamados side hustles, podem se tornar verdadeiras operações com DNA de startup. Mais do que um case de produto criativo, a história é uma aula prática de finanças corporativas aplicadas a negócios emergentes, com foco em investimento controlado, escalabilidade e otimização de processos desde o primeiro dia. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Produto nichado, posicionamento claro e estrutura enxuta

A ideia de criar sanduíches de panqueca com alto teor de proteína surgiu da frustração de encontrar opções práticas, saborosas e saudáveis no mercado. Glick, CFO de uma empresa de cosméticos, e Yauck, que já atuava no setor de CBD e alimentação saudável, decidiram unir expertise em negócios e foco em produto para lançar a marca.

A dupla apostou no que chama de “interseção perfeita entre indulgência e nutrição”: produtos saborosos, com texturas agradáveis e fórmulas limpas, sem conservantes artificiais, açúcares refinados ou ingredientes sintéticos. O resultado é um produto diferenciado em um segmento altamente competitivo, o de alimentos prontos e proteicos, com uma proposta clara para o consumidor final.

ChatGPT e IA: aliados desde o desenvolvimento

Logo no início do projeto, Yauck investiu em branding e design como forma de gerar motivação interna e consolidar a identidade da marca. Depois, recorreu ao ChatGPT e outras ferramentas de IA para acelerar o processo de formulação, criar descrições de produto, rascunhar campanhas de marketing e até entender variáveis da ciência de alimentos.

A IA ajudou a economizar tempo, reduzir dependência de consultorias externas e validar ideias antes de grandes investimentos. Para Glick, o uso dessas tecnologias foi “um divisor de águas”, especialmente no que diz respeito à estabilidade do produto em temperatura ambiente — algo que exigia soluções complexas e respostas rápidas.

Como o produto se provou no mercado

Apesar dos obstáculos, a PancakeNow cresceu rápido. No primeiro mês, já alcançou US$ 10 mil em vendas. No segundo, US$ 20 mil. E agora, com menos de seis meses de operação, já chega a US$ 45 mil mensais, com projeções ambiciosas e metas claras.

O modelo de aquisição é 100% digital, com foco em Meta Ads, TikTok e testes no Google. As campanhas só recebem orçamento relevante depois que os conteúdos performam organicamente — estratégia que protege o caixa e aumenta a taxa de conversão por peça.

Mesmo sem retorno financeiro positivo ainda, a operação está pronta para escalar, agora com um produto validado, estoque estável e processos bem definidos.

