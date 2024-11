Melhor que o Google? ChatGPT agora faz buscas e cria respostas citando fontes; aprenda a usar

A OpenAI anunciou na quinta-feira, 31, que assinantes pagos do ChatGPT têm agora acesso à funcionalidade de busca em tempo real, recurso integrado ao chat que permitirá respostas atualizadas em diversas plataformas, como iOS, Android e desktop. A novidade coloca o ChatGPT em paridade com rivais como o Copilot da Microsoft e o Google Gemini, que já oferecem busca em tempo real. Nas próximas semanas, a OpenAI estenderá o recurso aos usuários gratuitos, empresariais e de instituições de ensino, conforme divulgou a empresa em seu blog.

A funcionalidade de busca do ChatGPT detecta automaticamente quando é necessária uma consulta à internet, mas também permite que o usuário acione a busca manualmente. O recurso utiliza uma combinação de tecnologias de busca, incluindo o Bing, da Microsoft. Durante uma demonstração pré-lançamento, a empresa mostrou como o sistema exibe resultados como gráficos interativos de ações e informações de eventos futuros, e, para consultas locais, um mapa com indicações de restaurantes.

O recurso estava em testes desde julho, inicialmente chamado SearchGPT, e funcionava como um protótipo com 10.000 usuários selecionados. A OpenAI afirmou que a base da tecnologia é uma versão refinada do modelo GPT-4. Contudo, o acesso à busca em tempo real não substituirá a necessidade de atualizar periodicamente o banco de dados de treinamento do modelo, uma prática que continuará sendo feita para garantir precisão nas respostas.

Expansão da busca com IA entre gigantes da tecnologia

O lançamento do novo recurso ocorre em um momento de aquecimento da disputa pela busca com IA entre empresas como a Meta e o Google. Este último, inclusive, ampliou recentemente seu recurso de visão geral de IA para mais de 100 países.

A OpenAI se mostra cautelosa sobre como financiará a funcionalidade para usuários gratuitos, pois buscas com IA são mais dispendiosas em comparação aos métodos tradicionais de busca. Ainda não há planos para exibir anúncios nos resultados do ChatGPT.

Ao lidar com informações de outros sites, a OpenAI assegura que os parceiros de mídia poderão optar pela exclusão de seu conteúdo no web crawler do ChatGPT.

O buscador respeita os paywalls, ou seja, não acessará conteúdo pago ou protegido por assinatura, além de possibilitar um maior controle para esses parceiros sobre como seu material é exibido na plataforma. Nos últimos meses, a OpenAI firmou parcerias com grandes grupos de mídia, incluindo Hearst, Condé Nast, Axel Springer e News Corp.