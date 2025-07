Daniel Gross, ex-CEO e cofundador da startup de inteligência artificial Safe Superintelligence, está mesmo se juntando ao Meta Superintelligence Labs (MSL). Anunciado oficialmente nesta semana, o laboratório é a nova divisão estratégica da empresa de Mark Zuckerberg com o objetivo de levar a Meta à vanguarda dos avanços em IA.

Há duas semanas, os nomes de Gross e de seu parceiro no fundo de capital de risco NFDG, Nat Friedman, ex-CEO do GitHub, haviam sido ligados ao MLS, mas apenas o segundo estava confirmado até então. Agora, Illya Sutskever, cofundador que vai assumir o posto de CEO da Safe Superintelligence, após ter recusado ele próprio uma proposta similar, confirmou a saída de Gross em um post no X, embora sem especificar para onde ele estava indo.

Gross traz consigo vasta experiência, incluindo seu papel como cofundador do motor de busca Cue, adquirido pela Apple em 2013. Até 2017, ele trabalhou em projetos de IA e pesquisa na empresa, além de ter sido parceiro da aceleradora de startups Y Combinator.

Com quem ele irá trabalhar no MSL?

Para atrair os melhores talentos no setor de IA, a Meta tem adotado uma abordagem agressiva, com investimentos bilionários e ofertas de compensação muito acima do padrão do próprio Vale Silício. Algumas delas envolveram pacotes de bônus superiores a US$ 100 milhões, podendo chegar a US$ 300 milhões ao longo de quatro anos.

A OpenAI foi o principal alvo de Zuckerberg, com pelos menos 10 ofertas formais feitas a funcionários da desenvolvedora do ChatGPT. Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov e Xiaohua Zhai, do escritório de Zurique, na Suíça, aceitaram se juntar à iniciativa. Também aceitaram mudar de empresa Trapit Bansal, Shuchao Bi e Ji Lin.

Além de Nat Friedman, a liderança do MLS estará nas mãos de Alexandr Wang, fundador e ex-CEO da Scale AI, uma startup que fornece dados para treinamento de IA e foi adquirida pela Meta por US$ 14,3 bilhões. Ao total, são 11 novas contratações feitas pela Meta, número no qual também estão especialistas com passagens pelo Google DeepMind e pela Anthropic.