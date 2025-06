Após fracasso com bônus de até R$ 540 milhões, Zuckerberg contrata três pesquisadores da OpenAI

Depois de ser exposto por Sam Altman por não conseguir recrutar funcionários da OpenAI mesmo oferecendo bônus de até R$ 540 milhões (cerca de US$ 100 milhões), Mark Zuckerberg, CEO da Meta, obteve sucesso na contratação de três pesquisadores da desenvolvedora do ChatGPT, que irão se juntar à iniciativa da empresa que visa desenvolver uma inteligência artificial geral (AGI).

Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov e Xiaohua Zhai atuavam no escritório da OpenAI em Zurique, na Suíça. Antes disso, eles haviam trabalhado juntos no Google DeepMind, unidade de IA da gigante da tecnologia. Agora, eles farão parte do “supertime” da Meta, sob a liderança de Alexandr Wang.

Esse movimento faz parte do esforço de Zuckerberg para recuperar a posição da Meta no setor de IA, após o lançamento de seu modelo mais recente não ter alcançado os resultados esperados.

Em resposta à movimentação, Altman, CEO da OpenAI, minimizou a importância do recrutamento, afirmando que não estava preocupado com a “blitz” de recrutamento promovida por Zuckerberg. Além disso, declarou que os melhores talentos da empresa não haviam sido atraídos pela Meta.

Após o lançamento morno de seu modelo de IA, Zuckerberg se envolveu pessoalmente nos esforços de recrutamento, com a Meta planejando investir até US$ 65 bilhões em despesas de capital neste ano, grande parte destinada ao desenvolvimento de sua ambição em IA. Nos últimos meses, o CEO da Meta tem compartilhado sua visão de um futuro, na qual pessoas interagem com amigos de IA, criam publicidade do zero usando IA e se conectam com agentes de IA para interagir com marcas.

Quais as movimentações de Zuckerberg até agora?

Mark Zuckerberg tem adotado uma estratégia agressiva para posicionar a Meta como líder em IA. Para isso, a empresa tem investido pesado em outras empresas do setor, como a Scale AI, especializada em rotulação de dados, e contratou líderes da indústria, como Alexandr Wang, Daniel Gross e Nat Friedman, para fortalecer sua equipe interna.

Recentemente, o CEO da Meta tentou adquirir a Runway AI, uma startup emergente na geração de vídeos realistas, mas as negociações não avançaram para uma oferta formal. Anteriormente, negociações com a Perplexity AI, uma startup de busca avaliada em US$ 14 bilhões, e com a Safe Superintelligence também não resultaram em acordos.