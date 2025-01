LinkedIn lança IA para busca de empregos; ferramenta deve simplificar processos de recrutamento

Com 83% dos trabalhadores brasileiros utilizando alguma forma de IA em seus empregos, acima da média global de 75%, o LinkedIn, rede social voltada ao mundo profissional, anunciou duas novas ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA) que visam melhorar a experiência de recrutamento tanto para candidatos quanto para empresas.

A nova ferramenta Jobs Match, que começa a ser liberada nos EUA, avalia rapidamente se uma vaga vale a aplicação do candidato, enquanto um agente de recrutamento com IA ajuda pequenas empresas a gerenciar processos de seleção. Ambas as soluções estão disponíveis gratuitamente para seus 1 bilhão de usuários.

Atualmente, os usuários da plataforma enviam cerca de 9.000 candidaturas por minuto, um volume que frequentemente torna desafiador para os candidatos se destacarem e para os recrutadores encontrarem os talentos certos.

Dados de uso e cenário econômico

Atualmente, 5 milhões de pessoas ativaram o recurso "Open to Work" em seus perfis, um aumento de 40% em relação ao ano passado. Além disso, cerca de 67 milhões de usuários buscam vagas semanalmente, enquanto 2,5 milhões de pequenas empresas usam a LinkedIn para recrutar.

Esses números mostram potencial, mas também desafios. Apesar do grande volume de usuários cadastrados — mais de 1 bilhão —, os dados indicam que a experiência de busca de emprego ainda é complicada para muitos.

Para pequenas empresas, por exemplo, que não têm recursos para contratar equipes de recrutamento completas, a nova IA pode funcionar como um suporte essencial.