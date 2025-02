Laudo sobre morte de ex-funcionário da OpenAI, que criticou a empresa, é concluído

Um ex-funcionário da OpenAI foi encontrado morto em sua casa em novembro de 2024 e, segundo relatório do Médico Legista do Condado de São Francisco, a causa da morte foi suicídio, o que rebate especulações de que ele teria sido assassinado. As informações são do TechCrunch.

Suchir Balaji tinha 26 anos e havia chamado atenção dos jornais ao acusar a OpenAI de utilizar de forma ilegal material com direitos autorais para treinar seus modelos de inteligência artificial.

A família de Balaji havia levantado especulações de que ele havia sido assassinado. Segundo a família, dias antes de sua morte, Balaji estava animado celebrando seu aniversário de 26 anos e planejando uma organização sem fins lucrativos de machine learning.

A morte de Balaji se tornou parte da discussão sobre ética em IA, responsabilidade de corporações e os perigos que informantes e vazadores sobre o Vale do Silício enfrentam.