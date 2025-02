Uma semana após aceno de J.D Vance, ganhos da Intel na bolsa retrocedem

Na semana passada, as ações da Intel dispararam depois que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou no AI Summit de Paris que a administração de Donald Trump iria garantir que os sistemas de IA mais poderosos sejam produzidos nos Estados Unidos. Os papéis viram uma alta de 22% nos dias seguintes. Contudo, nesta segunda-feira, 17, as ações voltaram para o valor inicial de US$ 23,60.

O discurso de JD Vance não foi o único sinal de apoio do governo americano à combalida empresa de chips. Segundo relatório da empresa de investimentos Robert W. Baird, o governo dos EUA estava tentando atuar como mediador para que a fabricante de chips TSMC se torne co-proprietária do braço de manufatura de chips da Intel.

A companhia vem de um cenário de queda nas vendas e no valor de mercado. Mesmo o aumento de 22% nos papéis da Intel na semana não foi suficiente para que a empresa se recuperasse das perdas. No ano passado, as ações da Intel caíram 60%.

A Intel tem apenas um oitavo da capitalização de mercado da TSMC. Apesar de estarem no mesmo ramo, há diferenças cruciais na fabricação de chips entre as duas empresas, o que pode significar barreiras no caso de uma possível junção.

Por exemplo, a Intel manufatura semicondutores com base em seus próprios designs e tem um sistema e ecossistema de processos fundamentalmente diferentes dos do TSMC.