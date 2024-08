iPhone 16: o que esperar do novo modelo da Apple em setembro

O mercado de tecnologia aguarda ansiosamente o lançamento do iPhone 16, que será apresentado no dia 9 de setembro, e as expectativas em torno das novidades são altas. O novo modelo da Apple promete não apenas ajustes no hardware, mas também uma forte integração com a inteligência artificial, impulsionada pelo Apple Intelligence, a nova aposta da Apple nesse campo. As informações são da Business Insider.

Uma das principais inovações esperadas é a integração do Apple Intelligence, apresentada pela empresa em junho, que promete transformar a experiência do usuário com o iPhone. Essa tecnologia, que marca a entrada da Apple na corrida pela inteligência artificial, deve estar disponível inicialmente de forma gratuita, mas versões com mais recursos poderão ser lançadas em um modelo de assinatura. Contudo, apenas os modelos iPhone 15 Pro e posteriores serão compatíveis com essa nova funcionalidade, o que deve impulsionar a adoção dos novos dispositivos.

Além das novidades em inteligência artificial, o iPhone 16 também trará mudanças no design. O modelo deve incorporar o botão Action, antes exclusivo dos modelos Pro do iPhone 15, em toda a linha iPhone 16. Outra adição é o novo botão Capture, que funcionará como um disparador de câmera, semelhante ao botão de uma DSLR, permitindo ao usuário focar e capturar imagens com diferentes níveis de pressão.

No que diz respeito ao hardware, os modelos iPhone 16 Pro terão uma atualização significativa nas câmeras. A nova disposição vertical das lentes, que substitui o arranjo diagonal dos modelos anteriores, permitirá que os dispositivos capturem vídeos espaciais para o uso com o Vision Pro, o novo headset da Apple.

Aumento do tamanho

Os rumores indicam que a Apple também planeja um aumento no tamanho dos modelos Pro. O iPhone 16 Pro deverá ter uma tela de 6,3 polegadas, enquanto o iPhone 16 Pro Max poderá chegar a 6,9 polegadas, marcando o primeiro aumento de tamanho em vários anos. Já os modelos padrão do iPhone 16 manterão o mesmo tamanho do iPhone 15, com pequenas mudanças no design.

Outra área de melhoria esperada é a bateria. O analista Ming-Chi Kuo, conhecido por suas previsões precisas sobre a Apple, sugere que a densidade de energia das células da bateria do iPhone 16 Pro Max será maior, o que pode resultar em uma vida útil mais longa ou em uma bateria de tamanho menor. Para combater o possível aumento da temperatura causado por essa maior densidade, a Apple estaria considerando usar uma caixa de bateria de aço inoxidável, uma inovação que também poderia facilitar a remoção da bateria, em conformidade com as regulamentações da União Europeia que exigem que todos os smartphones tenham baterias removíveis até 2027.

Em termos de processador, a Apple está desenvolvendo novos chips da série A para a linha iPhone 16, construídos no mais recente nó de 3 nanômetros (N3E). Espera-se que esses chips proporcionem melhorias em eficiência e desempenho, mas detalhes específicos ainda não foram divulgados. Os modelos padrão e Pro podem contar com diferentes versões desses chips, com o chip mais avançado sendo exclusivo dos modelos Pro.

A linha de cores do iPhone 16 ainda é alvo de especulações, mas rumores sugerem que haverá variações como preto, verde, rosa, azul e branco, enquanto outras fontes apontam para a ausência de opções em amarelo e roxo. As cores devem seguir o padrão de vidro traseiro colorido adotado no iPhone 15, com um efeito fosco que contrasta com a cor do quadro principal do dispositivo.