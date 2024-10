Brasil lidera uso de IA generativa entre as grandes econômias, aponta pesquisa

O Brasil, apesar de não figurar entre os principais mercados investidores em Inteligência Artificial Generativa (GenAI), é o país com maior número proporcional de usuários que declararam já ter utilizado essa tecnologia. Segundo uma pesquisa inédita da consultoria global Oliver Wyman, 57% dos brasileiros afirmaram já ter usado plataformas de IA , um percentual superior ao de países como Espanha, França, Austrália e até os Estados Unidos.

Realizado com 18 mil entrevistados de oito países, o levantamento apontou que a amostra no Brasil envolveu 3.000 pessoas , abrangendo faixas etárias entre 18 e 65 anos ou mais, com rendas variando de R$ 1.000,00 a mais de R$ 20.000,00. No conjunto da pesquisa, a Espanha ficou em segundo lugar no uso de IA, com 46% dos entrevistados declarando já ter utilizado a tecnologia, seguida pela França (43%), Itália (42%) e Austrália e Alemanha, ambas com 37%.

Em contrapartida, os Estados Unidos, berço do termo IA Generativa, apresentam a menor adesão , com apenas 33% dos entrevistados declarando já ter utilizado plataformas de IA. Esse contraste reflete diferentes níveis de receptividade cultural e adoção de novas tecnologias entre as nações.

Uso pessoal supera o profissional

Os resultados também indicam que a utilização da GenAI é mais intensa na vida pessoal do que no trabalho em todos os países pesquisados. No Brasil, 20% dos entrevistados afirmaram usar IA exclusivamente para fins pessoais, contra 11% que a utilizam apenas no ambiente profissional. Esse padrão se repete em países como a Espanha (19% contra 13%) e a França (18% contra 11%).

Jovens brasileiros impulsionam o uso de IA

Outro destaque do levantamento é o perfil etário dos usuários de IA no Brasil. Entre os brasileiros da Geração Z (nascidos entre 1997 e 2010), 75% já utilizaram plataformas de IA , seja no trabalho ou em atividades pessoais. “Esse comportamento reflete a familiaridade com novas tecnologias”, comenta Miguel Mateus, sócio da Oliver Wyman.

Entre os Millennials, o uso da IA é de 64%, enquanto na Geração X o número cai para 52%. Já os Boomers apresentam um índice de apenas 30%, indicando uma menor adesão entre os mais velhos.

Setores que mais usam IA no Brasil

No Brasil, o uso de IA é mais significativo entre profissionais de Tecnologia, Mídia e Entretenimento, e Serviços Financeiros. 83% dos trabalhadores em Tecnologia já usaram IA , e 46% desse grupo afirmaram utilizá-la tanto na vida pessoal quanto profissional. O setor de Mídia e Entretenimento também se destaca, com 81% dos profissionais já utilizando IA, enquanto 42% afirmam aplicá-la nas duas esferas.

No entanto, a confiança plena nos resultados obtidos por essas plataformas é baixa: apenas 23% dos usuários no Brasil confiam totalmente nos resultados da GenAI, enquanto 12% demonstram certo ceticismo.

