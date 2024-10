Google vai exibir anúncios em resumos gerados por IA no Buscador

O Google anunciou que começará a mostrar anúncios em seus resumos gerados por IA, chamados de AI Overviews, que aparecem para certas consultas na Busca. A empresa também vai adicionar links para páginas relevantes nesses resumos, como parte de uma iniciativa que está sendo lançada esta semana nos EUA. A medida é vista como parte da estratégia do Google para evitar que usuários migrem para alternativas como o ChatGPT, da OpenAI, ou o Perplexity, serviços que utilizam IA para responder perguntas tradicionalmente feitas ao Google.

A inclusão de anúncios nos resumos de IA faz parte de uma movimentação mais ampla de monetização da experiência de busca com IA. Usuários nos EUA, especialmente em dispositivos móveis, poderão ver anúncios em resumos de IA para consultas "relevantes", como uma busca por formas de remover manchas de grama de jeans. Esses anúncios, rotulados como "Patrocinado", serão extraídos de campanhas do Google Shopping e do Google Search.

Os resumos gerados por IA geraram controvérsia por suas declarações duvidosas e conselhos questionáveis — como sugerir o uso de cola em pizza. Um relatório recente da SE Ranking, uma plataforma de SEO, revelou que as fontes citadas pelos resumos nem sempre são confiáveis, incluindo estudos desatualizados e listagens pagas de produtos. Isso acontece, em grande parte, porque a IA tem dificuldade em discernir se uma fonte de informação é verídica ou não, às vezes confundindo sátira com conteúdo sério.

Embora o Google tenha feito mudanças para limitar os resumos em tópicos como eventos atuais e saúde, a empresa admite que ainda há falhas. "Estamos investindo para tornar os resumos de IA ainda mais úteis", disse Rhiannon Bell, VP de experiência do usuário do Google Search.

Ainda assim, os resumos de IA têm aumentado o engajamento dos usuários, especialmente entre pessoas de 18 a 24 anos — um público-alvo importante para o Google. Agora, ao adicionar anúncios, a empresa está capitalizando sobre essa nova forma de interação.

Reestruturação dos resultados de busca com IA

Além dos anúncios nos resumos, o Google também está lançando uma nova página de resultados organizada por IA para dispositivos móveis nos EUA. Consultas sobre receitas e ideias de refeições, por exemplo, poderão gerar uma página de resultados agregados por IA com conteúdo variado da web, incluindo fóruns, artigos e vídeos do YouTube.

Embora essa nova funcionalidade organize os resultados com base em IA, ela não exibirá anúncios como nos resumos de IA. Segundo Bell, "os resultados organizados por IA trazem um conjunto de conteúdos mais diverso e relevante".

O Google afirma que planeja expandir essas páginas para outras categorias de pesquisa nos próximos meses.

Apesar dos avanços, as preocupações sobre o impacto nos editores de conteúdo continuam. Um estudo apontou que os resumos de IA podem afetar negativamente cerca de 25% do tráfego de publicadores, devido à menor ênfase nos links para páginas da web. Especialistas estimam que isso pode resultar em uma perda de mais de US$ 2 bilhões em receitas publicitárias.

Ainda assim, grandes publicadores, como Ziff Davis e Dotdash Meredith, afirmaram em seus relatórios financeiros mais recentes que os impactos das IA na busca ainda são pequenos. No entanto, com o Google dominando mais de 81% do mercado global de buscas, isso pode mudar à medida que a empresa expande seus resumos e páginas organizadas por IA para mais consultas.