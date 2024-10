Google lança novos recursos de IA e inclui suporte em português para o Gemini Live

O Google anunciou uma série de novos recursos para suas ferramentas de Inteligência Artificial (IA), com destaque para a liberação do suporte ao português brasileiro no Gemini Live, uma versão da IA que permite conversas por voz com o sistema. Similar à Siri e ao ChatGPT, o Gemini Live agora responde a comandos falados em mais de 40 idiomas, incluindo o português, e estará disponível gradualmente nos próximos dias para dispositivos Android.

O Gemini Live foi lançado durante o evento Made By Google, em agosto, e sua principal função é permitir que os usuários interajam com a IA por meio de comandos de voz, semelhante ao ChatGPT, mas com integração aos principais aplicativos do Google, como Gmail, Maps e YouTube. A versão em português permitirá que os usuários realizem buscas, peçam orientações ou realizem tarefas diretamente pelo comando de voz.

Além dessa expansão no uso de voz, o Google também atualizou o Google Lens, que agora possibilita realizar buscas usando vídeos e voz. O Lens, que já permite pesquisas visuais por meio de fotos, agora poderá ser usado para perguntar sobre imagens em movimento ou ativar uma pesquisa por voz ao tirar uma foto com a câmera. A funcionalidade está disponível globalmente em inglês, inclusive no Brasil.

Integração de IA com pesquisas visuais e compras online

Outra novidade anunciada é a integração do Google Lens com o Google Shopping, que já contém informações sobre mais de 45 bilhões de produtos. Agora, o Lens ajudará os usuários a encontrar produtos a partir de imagens, oferecendo uma comparação detalhada de preços entre lojas, facilitando a navegação e compras diretamente no aplicativo.

Além disso, o Google expandiu o recurso Circule para Pesquisar, permitindo a identificação instantânea de músicas sem sair do aplicativo. Disponível inicialmente para mais de 150 milhões de dispositivos Android nos Estados Unidos, o recurso possibilita que o usuário pressione o botão de início ou a barra de navegação para identificar uma música e obter detalhes como nome da faixa, artista e até vídeos relacionados no YouTube.

Com essas novas funcionalidades, o Google segue aprimorando a experiência de pesquisa, integrando recursos de IA em várias plataformas para facilitar ainda mais o acesso à informação e a interação por meio de voz e imagens.