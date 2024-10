Altman pede exclusividade aos investidores e exige que não invistam em concorrentes

A OpenAI, empresa de inteligência artificial responsável pelo ChatGPT, anunciou a conclusão de uma nova rodada de financiamento que levantou US$ 6,6 bilhões , resultando em uma valorização de US$ 150 bilhões — a maior da história do Vale do Silício. Com isso, a empresa liderada por Sam Altman estabeleceu um acordo que exige exclusividade de seus investidores, pedindo que evitem apoiar concorrentes como a Anthropic e a xAI, de Elon Musk, segundo informações do Financial Times.

A exigência de relacionamentos exclusivos restringe o acesso dos rivais a capital e parcerias estratégicas, criando tensões, principalmente com Musk, que processa a OpenAI sob alegações de que a empresa teria abandonado sua missão original de atuar como organização sem fins lucrativos.

Em contrapartida, gestoras de capital de risco tradicionalmente apostam em várias startups simultaneamente em um setor. Exemplos incluem a Sequoia Capital e a Andreessen Horowitz, que têm investimentos tanto na OpenAI quanto na xAI.

No entanto, a OpenAI pode se dar ao luxo de exigir condições mais restritivas devido ao seu potencial disruptivo no campo da IA generativa, que investidores acreditam ter o mesmo impacto na sociedade que a internet ou os dispositivos móveis.

Thrive, fundo de venture capital liderado por Joshua Kushner, assumiu a liderança dessa rodada de financiamento, comprometendo cerca de US$ 750 milhões de seus próprios fundos, com outros US$ 550 milhões de seus parceiros.

Além disso, a empresa manteve uma opção de investir mais US$ 1 bilhão até o final de 2025, ainda sob a mesma valorização de US$ 150 bilhões. Entre os outros participantes estão gigantes como a Nvidia e a Microsoft, esta última já tendo investido US$ 13 bilhões na OpenAI.