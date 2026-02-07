Intel e AMD alertam clientes na China sobre atrasos no fornecimento de CPUs

A Intel e a AMD notificaram clientes na China sobre uma possível escassez de CPUs (unidades centrais de processamento), com prazos de entrega que podem chegar a seis meses. As informações são da Reuters.

Com a dificuldade de fornecimento, os preços dos CPUs da Intel na China subiram em mais de 10% em média, embora os reajustes variem conforme os acordos com cada cliente.

Os avisos, enviados nas últimas semanas, apontam que a escassez de CPUs se intensificou. O aumento dos aportes em infraestrutura de inteligência artificial (IA) fez crescer a demanda por componentes da cadeia de suprimentos, incluindo chips de memória, cujos preços seguem em alta.

Parte dessa falta está relacionada à priorização, por parte da TSMC, da fabricação de chips de IA, o que reduziu a capacidade disponível para CPUs tradicionais.

A escassez geral de memória é outro fator relevante: quando os preços começaram a subir, clientes aceleraram a compra de CPUs para garantir custos mais baixos.

Pedidos não atendidos

Na China — que responde a mais de 20% da receita total da Intel — os processadores Xeon de 4ª e 5ª geração estão entre os mais afetados pela falta de CPUs. A empresa passou a racionar entregas e acumula um grande volume de pedidos pendentes, com prazos que podem alcançar até seis meses.

A AMD também informou clientes chineses sobre limitações no fornecimento, que pode estender os prazos de entrega de alguns produto para entre oito e dez semanas.

Intel e AMD dominam o mercado global de CPUs para servidores. Segundo relatório da UBS, a participação de mercado da Intel caiu de mais de 90% em 2019 para cerca de 60% em 2025. No mesmo período, a fatia da AMD avançou para mais de 20%.

Na China, as empresas atendem grandes fabricantes de servidores e provedores de computação em nuvem, como Alibaba e Tencent.

O que dizem as empresas?

Na teleconferência de resultados em janeiro, a Intel já havia alertado investidores para restrições no fornecimento de CPUs. Em comunicado à Reuters, a empresa disse que a escalada da IA elevou a demanda por "computação tradicional".

Segundo a Intel, os estoques devem atingir o ponto mais baixo no primeiro trimestre. "Estamos trabalhando agressivamente para resolver a situação e esperamos uma melhora no fornecimento no segundo trimestre e ao longo de 2026", afirmou a companhia.

Já a AMD ampliou a capacidade de produção para atender à forte demanda. À Reuters, a empresa disse estar confiante na capacidade de atender à demanda global dos clientes e citou contratos com fornecedores, além de sua parceria com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).