IA que separa roupas em minutos reduz custos e aponta futuro sem humanos

Em um parque industrial no leste da China, uma máquina equipada com inteligência artificial processa pilhas de roupas usadas em poucos minutos, redefinindo padrões de eficiência e levantando discussões sobre o futuro do trabalho e da sustentabilidade.

A tecnologia já demonstra, na prática, como a IA pode transformar operações inteiras e gerar impacto direto em custos, produtividade e escala.

A solução desenvolvida pela empresa chinesa DataBeyond atua sobre um dos maiores desafios ambientais da indústria da moda: o descarte de resíduos têxteis. Tecidos sintéticos, derivados de combustíveis fósseis, representam cerca de 70% da produção global e são difíceis de reciclar.

Nesse contexto, a máquina Fastsort-Textile utiliza inteligência artificial para identificar a composição dos tecidos e separá-los automaticamente, permitindo que sejam reaproveitados de forma mais eficiente.

Leve a inteligência artificial para o centro da sua operação e gere resultados reais. Converse com um especialista da Exame Saint Paul

O impacto é direto. Ao aumentar a capacidade de triagem e melhorar a precisão do processo, a tecnologia reduz o volume de materiais enviados para aterros ou incineração.

Eficiência operacional em escala industrial

O diferencial da solução está na velocidade e na precisão. A máquina consegue processar cerca de 100 quilos de roupas em dois a três minutos. O mesmo trabalho levaria aproximadamente quatro horas para ser realizado manualmente por um trabalhador.

Em escala maior, o sistema atinge até duas toneladas por hora, enquanto duas pessoas levariam cerca de dois dias para alcançar o mesmo volume, com menor precisão.

O uso de sensores e scanners permite identificar a composição de cada peça em menos de um segundo, reduzindo erros e aumentando a qualidade da separação. Isso impacta diretamente a eficiência do processo de reciclagem e os custos operacionais.

Redução de custos e aumento de aproveitamento

Além da produtividade, a tecnologia também altera indicadores financeiros. Segundo operadores do sistema, o percentual de resíduos considerados não recicláveis caiu de até 50% para cerca de 30% após a implementação da IA.

A redução representa um ganho significativo na cadeia de valor, ampliando o reaproveitamento de materiais e diminuindo desperdícios.

Outro ponto relevante é a diminuição da dependência de mão de obra para tarefas repetitivas. A automação permite operar por longos períodos sem interrupção, algo inviável em processos manuais.

O avanço rumo a operações totalmente automatizadas

A aplicação da inteligência artificial nesse contexto aponta para um modelo de operação cada vez mais automatizado. A perspectiva mencionada por executivos do setor é a criação de fábricas totalmente operadas por máquinas, funcionando de forma contínua.

Esse conceito, conhecido como “dark factory”, representa um novo estágio da indústria, no qual sistemas inteligentes assumem atividades operacionais com alta eficiência e baixo custo.

A tendência não se limita ao setor têxtil. Ela reflete um movimento mais amplo de transformação industrial impulsionado pela inteligência artificial.