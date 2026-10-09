IA generativa, machine learning e automação: o que cada termo significa no seu trabalho

Em descrições de vagas e reuniões de trabalho, inteligência artificial, machine learning, IA generativa e automação costumam aparecer juntos, como se fossem sinônimos. Na prática, cada termo descreve uma tecnologia com função e alcance próprios.

O vocabulário já faz parte da rotina profissional. Segundo o AI Index 2025, da Universidade de Stanford, 78% das organizações pesquisadas disseram usar IA em 2024, ante 55% um ano antes. O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, mostra que 86% dos empregadores esperam que a tecnologia transforme seus negócios até 2030.

Quer entender como aplicar a inteligência artificial na sua carreira? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME tem quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

O que é inteligência artificial

Inteligência artificial é o campo amplo que reúne sistemas capazes de executar tarefas associadas à inteligência humana, como reconhecer padrões, entender linguagem e apoiar decisões. Machine learning e IA generativa são subáreas desse campo. A automação, por sua vez, pode existir com ou sem IA.

Machine learning: aprender com dados

Machine learning, ou aprendizado de máquina, é a técnica em que um sistema identifica padrões em grandes volumes de dados e melhora seu desempenho sem receber regras escritas passo a passo. Em vez de programar cada situação, a equipe fornece exemplos e o modelo aprende com eles.

Um caso comum é a análise de risco de crédito. O modelo estuda o histórico de milhares de clientes e passa a estimar a chance de inadimplência de novos pedidos. Sistemas de detecção de fraude seguem lógica semelhante.

IA generativa: criar conteúdo novo

IA generativa é um tipo de machine learning voltado à criação de conteúdo inédito, como textos, imagens, áudio e código. Ela é treinada com grandes volumes de dados e responde a instruções escritas, chamadas de prompts.

ChatGPT, Gemini e Claude pertencem a essa categoria. No trabalho, ela redige o resumo de uma reunião, esboça uma apresentação ou sugere trechos de código. O machine learning tradicional costuma classificar ou prever, enquanto a IA generativa produz algo novo.

Para praticar esses conceitos no dia a dia, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas online por R$ 37.

Automação: executar regras definidas

Automação é o uso de tecnologia para realizar tarefas repetitivas seguindo regras fixas. Não exige inteligência artificial. Um exemplo é o sistema que envia um e-mail de confirmação sempre que um cliente conclui uma compra.

Quando a automação incorpora IA, ganha flexibilidade. Um fluxo que antes lia apenas campos fixos de uma nota fiscal pode passar a interpretar documentos variados.

Como identificar cada termo em vagas e reuniões

Um caminho simples é observar a função da tecnologia no processo. Se ela segue regras fixas, é automação. Se aprende com dados para prever ou classificar, é machine learning. Se cria texto, imagem ou código a partir de uma instrução, é IA generativa.

Os três podem aparecer no mesmo projeto. Em um setor de atendimento, a automação encaminha o chamado para a fila correta, o machine learning prevê quais clientes têm mais chance de cancelar o contrato e a IA generativa redige a resposta.

Por que a distinção importa na carreira

Conhecer a diferença ajuda a interpretar requisitos de vagas, avaliar ferramentas e participar de decisões sobre projetos. Profissionais de finanças, marketing, recursos humanos e operações lidam com os três conceitos, cada um com impacto distinto sobre processos e funções.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para quem quer aplicar esses conceitos no trabalho.