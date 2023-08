O que faz a Hugging Face e porque ela recebeu US$ 235 milhões em um único aporte

A Hugging Face, que funciona como uma gestora de códigos para softwares abertos, amplamente reconhecido por seu compromisso com a IA livre, fechou uma rodada de investimentos que não passou despercebida pelo setor tecnológico.

A organização levantou US$ 235 milhões em sua rodada de financiamento da Série D, conforme revelado pela CNBC. Com esse novo aporte, a avaliação da empresa saltou para impressionantes US$ 4,5 bilhões.

O que torna essa rodada de financiamento ainda mais notável é a lista de investidores. Empresas líderes do setor, como Google, Amazon, Nvidia e Salesforce, estão entre os que depositaram confiança - e capital - na Hugging Face.

Além delas, AMD, Intel e IBM também participaram, todas com interesses marcantes em modelos generativos de IA ou nos processadores que os suportam.

Startup favorita da AWS

Ao abordar esse recente desenvolvimento, Clement Delangue, CEO da Hugging Face, compartilhou suas visões com o site The Verge.

Ele apontou que os recursos serão utilizados para expandir a equipe, que já conta com 170 profissionais, bem como para investir ainda mais em IA de código aberto e na construção de plataformas.

Delangue também enfatizou o papel fundamental da comunidade de código aberto no desenvolvimento da IA generativa, afirmando: "As empresas querem construir IA sozinhas e precisam de IA de código aberto para isso."

A Hugging Face não é apenas uma plataforma de repositório. Ela também é responsável por hospedar modelos de IA populares, como o Stable Diffusion da Stability AI e o Llama 2 da Meta, juntamente com suas variantes.

Em uma demonstração clara de seu peso no setor, a Hugging Face firmou uma parceria com a AWS da Amazon, tornando-se o provedor de nuvem preferido da AWS.

Contudo, enquanto a IA generativa ganha destaque, é fundamental entender a diferença entre "código aberto" e "licença de uso limitado".

Muitas empresas líderes optam por disponibilizar seus modelos com um grau de abertura, permitindo a experimentação por parte dos desenvolvedores, mas ainda estabelecendo limitações por meio de licenças específicas.