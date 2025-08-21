Inteligência Artificial

Google vai lançar Modo IA para buscas avançadas em português nas próximas semanas

Recurso de busca utiliza inteligência artificial para fornecer respostas mais contextualizadas, levando em consideração as condições culturais e regionais de cada usuário

Modo IA foi lançado nos EUA em maio deste ano e está disponível em outros países de língua inglesa, como Índia e Reino Unido (user25996429/Freepik)

O Google anunciou nesta quarta-feira, 20, durante sua conferência anual para desenvolvedores, que o Modo IA estará disponível em português para os brasileiros nas próximas semanas. Lançado em maio nos EUA, o recurso já está disponível em outros países de língua inglesa, como Índia e Reino Unido.

Esse novo recurso de busca utiliza inteligência artificial para fornecer respostas mais contextualizadas, levando em consideração as condições culturais e regionais de cada usuário. O Modo IA integra o chatbot Gemini 2.5 às páginas de pesquisa, permitindo uma interação mais dinâmica e possibilitando que os usuários façam perguntas e realizem tarefas como comparar produtos, planejar viagens e acessar guias de “como fazer”.

Para isso, o Modo IA utiliza raciocínio avançado por meio de uma técnica chamada "ramificação de consultas", que divide perguntas complexas em subtópicos e realiza várias pesquisas simultâneas para fornecer resultados mais profundos e relevantes.

Sua multimodalidade também permite interação via texto, voz ou imagem, permitindo, por exemplo, que o usuário faça perguntas sobre fotos enviadas. Além disso, o sistema oferece links relevantes para conteúdos da web, complementando as respostas geradas pela IA com informações adicionais.

É importante destacar que essa funcionalidade difere dos resumos gerados por IA nas buscas do Google (os AI Overviews), que foram introduzidos em 2024 e são utilizados por mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, com um uso crescente no Brasil.

Quando o Modo IA estiver disponível para os brasileiros, a opção aparecerá no topo dos resultados de busca do Google, à esquerda de abas como Notícias, Vídeos e Imagens.

Expansão do Google no Brasil

O Google também revelou planos de expansão no Brasil, com a instalação do segundo centro de engenharia em São Paulo e a ampliação do escritório em Belo Horizonte, cidade onde a empresa iniciou suas operações no país há 20 anos, em 2005.

O novo centro de engenharia, que está previsto para ser inaugurado no primeiro semestre de 2026, fará parte do programa IPT Open, em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Ele se juntará à rede global dos Google Safety Engineering Centers (GSEC), com unidades em Munique, Málaga e Dublin.

Já em Belo Horizonte, a empresa ampliará suas instalações, criando um novo andar no Boulevard Corporate Tower, com capacidade para 80 engenheiros, aumentando a equipe para 400 profissionais.

