Google vai lançar Modo IA para buscas avançadas em português nas próximas semanas

O Google anunciou nesta quarta-feira, 20, durante sua conferência anual para desenvolvedores, que o Modo IA estará disponível em português para os brasileiros nas próximas semanas. Lançado em maio nos EUA, o recurso já está disponível em outros países de língua inglesa, como Índia e Reino Unido.

Esse novo recurso de busca utiliza inteligência artificial para fornecer respostas mais contextualizadas, levando em consideração as condições culturais e regionais de cada usuário. O Modo IA integra o chatbot Gemini 2.5 às páginas de pesquisa, permitindo uma interação mais dinâmica e possibilitando que os usuários façam perguntas e realizem tarefas como comparar produtos, planejar viagens e acessar guias de “como fazer”.

Para isso, o Modo IA utiliza raciocínio avançado por meio de uma técnica chamada "ramificação de consultas", que divide perguntas complexas em subtópicos e realiza várias pesquisas simultâneas para fornecer resultados mais profundos e relevantes.

Sua multimodalidade também permite interação via texto, voz ou imagem, permitindo, por exemplo, que o usuário faça perguntas sobre fotos enviadas. Além disso, o sistema oferece links relevantes para conteúdos da web, complementando as respostas geradas pela IA com informações adicionais.

É importante destacar que essa funcionalidade difere dos resumos gerados por IA nas buscas do Google (os AI Overviews), que foram introduzidos em 2024 e são utilizados por mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, com um uso crescente no Brasil.

Quando o Modo IA estiver disponível para os brasileiros, a opção aparecerá no topo dos resultados de busca do Google, à esquerda de abas como Notícias, Vídeos e Imagens.

Expansão do Google no Brasil

O Google também revelou planos de expansão no Brasil, com a instalação do segundo centro de engenharia em São Paulo e a ampliação do escritório em Belo Horizonte, cidade onde a empresa iniciou suas operações no país há 20 anos, em 2005.

O novo centro de engenharia, que está previsto para ser inaugurado no primeiro semestre de 2026, fará parte do programa IPT Open, em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Ele se juntará à rede global dos Google Safety Engineering Centers (GSEC), com unidades em Munique, Málaga e Dublin.

Já em Belo Horizonte, a empresa ampliará suas instalações, criando um novo andar no Boulevard Corporate Tower, com capacidade para 80 engenheiros, aumentando a equipe para 400 profissionais.