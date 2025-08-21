Inteligência Artificial

Processo de US$ 1 trilhão que pode levar Anthropic à falência une concorrentes da indústria de IA

Disputa sobre direitos autorais e o uso de material pirata no treinamento do chatbot Claude gera mobilização entre grandes empresas do setor, temendo um impacto global no mercado de inteligência artificial

No caso, três escritores processaram a Anthropic por ter utilizado cópias piratas de seus livros para o treinamento do Claude (Thomas Fuller/Getty Images)

No caso, três escritores processaram a Anthropic por ter utilizado cópias piratas de seus livros para o treinamento do Claude (Thomas Fuller/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11h23.

É raro encontrar uma empresa de inteligência artificial que não enfrente algum processo relacionado à violação de direitos autorais. No entanto, um caso envolvendo a Anthropic tem gerado preocupações significativas no setor e unido concorrentes em meio à disputa entre seus modelos de IA.

Nesse caso, três escritores processaram a Anthropic não só por ter utilizado seus livros sem autorização prévia para o treinamento do Claude, mas também por ter recorrido a cópias piratas dessas obras. O caso, que tramita em uma corte distrital da Califórnia, pode ter consequências significativas não apenas para a empresa, mas para toda a indústria de IA.

Embora no mês passado um juiz tenha decidido que o uso dos livros em si poderia ser considerado “uso justo” – um princípio do direito norte-americano que reconhece casos nos quais não é requerido aval prévio dos autores –, ele determinou que as cópias ilegais não se enquadram nessa categoria.

Por isso, foi agendada para o final do ano uma decisão sobre a reparação financeira devida aos escritores. Além disso, o juiz transformou o caso em uma ação coletiva, permitindo que qualquer autor cujos direitos foram violados pela Anthropic também receba indenização, mesmo sem entrar com ação individual.

Atualmente avaliada em US$ 170 bilhões, a Anthropic entrou com um pedido para suspender o julgamento e recorrer a um tribunal superior, argumentando que uma derrota poderia levá-la à falência. Apesar das alegações, o requerimento foi negado pelo juiz, destacando que a instância superior precisa ter acesso completo aos detalhes caso, não apenas à “versão higienizada” que seria apresentada pela defesa.

Advogados da Anthropic alegam que as possíveis indenizações podem ultrapassar o valor de mercado da companhia, com danos estimados em mais de US$ 1 trilhão, já que a base de livros pirateados usada para treinar o Claude continha mais de sete milhões de arquivos.

Por poder, em teoria, levar a empresa à falência, a ação atrai a atenção de outras companhias, as quais, em meio à rivalidade no mercado, uniram forças para tentar mitigar as implicações para a indústria de IA como um todo.

União da indústria da IA

O caso contra a Anthropic faz parte de uma onda crescente de processos por violação de direitos autorais contra a indústria de IA. Estima-se que existam perto de 50 ações similares em andamento nos EUA.

Para evitar que o caso estabeleça um precedente considerado perigoso, grandes empresas do setor, como Apple, Amazon e Google, uniram-se à Anthropic. Associações como a Consumer Technology Association e a Computer and Communications Industry Association pediram o status de amicus curiae, argumentando que uma decisão desfavorável poderia prejudicar a competitividade da indústria de tecnologia dos EUA.

Entre os argumentos, as empresas afirmam que a quantidade de conteúdo necessária para treinar modelos de linguagem torna inviável o licenciamento de todo o material e que isso pode prejudicar a inovação do setor.

Além disso, a indústria de IA defende realizar "uso justo", já que transforma o conteúdo em informações novas, assim como um ser humano faria. Porém, enquanto se recusa a pagar por esse material, o setor continua anunciando investimentos na casa das centenas de bilhões de dólares.

Um outro argumento que pode impactar em favor das empresas é o possível prejuízo para a competitividade dos EUA em relação à China, motivo que pode colocar a administração Trump ao lado delas. Em um discurso no final de julho, o presidente disse que a China não paga por conteúdo e, por isso, é preciso fazer o mesmo.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialGoogleAppleAmazon

Mais de Inteligência Artificial

Google vai lançar Modo IA para buscas avançadas em português nas próximas semanas

Meta congela contratações bilionárias depois de guerra por talentos de IA

Chinesa DeepSeek lança modelo de IA atualizado e promete respostas mais rápidas

IBM e NASA lançam IA que prevê clima solar e ajudar a proteger tecnologias na Terra

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Google vai lançar Modo IA para buscas avançadas em português nas próximas semanas

Negócios

Adidas, Walmart, Hermès e outras gigantes aumentam os preços por causa das tarifas de Trump

Tecnologia

Motoristas precisam corrigir carros com “piloto automático” a cada 9 minutos, diz estudo

Future of Money

Empresa faz operação inédita e recebe US$ 1 bilhão arrecadados com IPO em 'dólar digital'