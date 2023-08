Google testa inteligência artificial para sumarização automática de vídeos no YouTube

O Google está dando mais um passo em direção à incorporação de tecnologias de inteligência artificial (IA) em suas plataformas. A gigante da tecnologia está experimentando o uso de IA para gerar automaticamente resumos de vídeos no YouTube, conforme revelado em uma nota de suporte datada de 31 de julho, encontrada pelo Android Police.

O texto indica que esses resumos aparecerão apenas ao lado de um número limitado de vídeos em inglês e somente serão visíveis para um número restrito de usuários.

Eles aparecerão nas páginas de assistir e pesquisar do YouTube, fornecendo uma breve visão geral do conteúdo do vídeo, sem substituir a descrição existente escrita por um humano.

A fase de teste permite que os usuários leiam um resumo rápido sobre um vídeo para decidir se é adequado para eles.

Police destaca que os usuários geralmente podem se inscrever para participar de experimentos do YouTube em youtube.com/new, embora a participação em alguns testes possa exigir uma assinatura do YouTube Premium.

O plano do Google é expandir

Em sua conferência de desenvolvedores em maio, a empresa anunciou uma nova função na Play Store que tinha como objetivo utilizar IA gerativa para resumir avaliações de usuários de aplicativos.

A eventual implementação mais ampla desses resumos automáticos no YouTube pode ter um impacto significativo na maneira como os criadores de conteúdo estruturam seus vídeos.

Cada mudança de política e novo recurso introduzido pela plataforma de vídeo pode afetar o ecossistema de conteúdo.

Com a inclusão da IA no processo, os youtubers precisam entender o equilíbrio entre a criação de vídeos que agradem tanto aos humanos quanto à inteligência artificial do Google.