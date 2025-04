Google libera áudios em português no NotebookLM, ferramenta de IA que transforma textos em podcasts

Ferramenta de IA do Google que transforma textos em conversas no estilo de podcast agora está disponível em português e outros 50 idiomas. Chamado de Audio Overviews, o recurso integra o app NotebookLM, lançado em 2023 para ajudar usuários a resumirem e interpretarem grandes volumes de texto com o auxílio de um assistente virtual.

A mudança pode ser feita nas configurações da plataforma, onde o usuário escolhe o idioma de saída — incluindo espanhol, francês, hindi, turco, coreano e chinês. Com isso, é possível ouvir e interagir com os resumos falados no idioma preferido.

Segundo o Google, a funcionalidade está em fase inicial e será aprimorada com base no uso e no retorno dos usuários. A empresa já levou o Audio Overviews para mais de 200 países e incluiu comandos para que os ouvintes possam "guiar" a conversa com o robô e até fazer perguntas durante a reprodução.

Além do NotebookLM, os resumos em áudio foram integrados ao Gemini, o chatbot com IA generativa do Google, e também ao Google Docs. Isso permite converter relatórios, artigos ou qualquer conteúdo escrito em áudios gerados por IA que simulam o estilo de um podcast.

NotebookLM quer se firmar como organizador de conhecimento pessoal

A proposta do NotebookLM, que começou como experimento no Google Labs, é se consolidar como uma espécie de "editor de conhecimento pessoal". A plataforma permite ao usuário carregar seus próprios documentos e páginas da web, e a IA responde perguntas, gera resumos e agora também narra esses conteúdos.

Com a adição do português, o recurso se torna mais acessível para o público brasileiro, ampliando o alcance das ferramentas de IA no dia a dia de estudantes, jornalistas e profissionais de conteúdo. A expansão acompanha uma tendência do Google em acelerar a integração de idiomas não-ingleses em seus principais produtos de IA, estratégia já vista também no Gemini.