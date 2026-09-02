LaLiga EA Sports confirma 13 brasileiros após fechamento da janela de transferências; veja quem são

A LaLiga EA Sports 2026/27 terá 13 jogadores brasileiros em seus elencos após o fechamento da janela de transferências nesta terça-feira, 1º. O número de representantes do Brasil permanece igual ao registrado na temporada anterior, mantendo o país entre os principais mercados estrangeiros presentes na principal competição de futebol da Espanha.

O grupo reúne atletas com diferentes trajetórias no futebol europeu, incluindo jogadores já consolidados em clubes de maior projeção e nomes que chegam à competição em busca de espaço. Entre os principais representantes estão Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick, do Real Madrid, além de Raphinha e Gabriel Jesus, do Barcelona.

Gabriel Jesus é uma das novidades da lista de brasileiros na temporada 2026/27 após chegar ao Barcelona durante a janela de transferências. A presença do atacante amplia a participação brasileira no clube catalão, que já conta com Raphinha no elenco.

Os demais brasileiros estão distribuídos por diferentes equipes da competição espanhola. Antony e Natan representam o Real Betis, Luiz Júnior está no Villarreal, Gabriel Moscardo defende o Espanyol, Marcão atua pelo Sevilla, Alexandre Alemão integra o elenco do Rayo Vallecano e Pedro Felipe joga pelo Racing Santander.

A lista reúne jogadores em momentos distintos da carreira dentro do futebol espanhol. Enquanto alguns atletas possuem histórico recente em competições europeias, outros buscam ampliar sua participação no cenário internacional a partir da temporada 2026/27.

Com os elencos definidos, os 13 brasileiros iniciam uma nova temporada na LaLiga EA Sports, competição organizada pela LaLiga, associação responsável pelos torneios profissionais de futebol da Espanha. A entidade reúne os clubes da primeira e segunda divisões espanholas, além de manter atuação internacional em diferentes mercados.

Brasileiros mantêm presença em uma das principais ligas europeias

O Brasil mantém 13 representantes na LaLiga EA Sports 2026/27, mesmo número registrado na temporada anterior. A presença dos atletas acompanha a participação histórica de jogadores brasileiros no futebol espanhol, com nomes distribuídos entre clubes de diferentes posições na competição.

Segundo a LaLiga, a organização conta com mais de 268 milhões de seguidores nas redes sociais, distribuídos em 16 plataformas e 20 idiomas. A entidade possui sede em Madrid, na Espanha, e mantém escritórios em oito países, com presença internacional em 35 mercados.

A LaLiga também administra projetos sociais por meio da Fundación LaLiga e criou a LaLiga Genuine Moeve, competição voltada para jogadores com deficiência intelectual, descrita pela entidade como a primeira iniciativa desse formato criada por uma liga profissional de futebol.

Receita de 5 bilhões de euros e público recorde

A LaLiga encerrou a temporada 2025/26 com receita normalizada de € 5,464 bilhões, alta de 8,1% na comparação com o período anterior, segundo informações divulgadas pelo presidente da competição, Javier Tebas, em junho. Foi o segundo ano consecutivo em que o futebol profissional espanhol ultrapassou a marca de € 5 bilhões em receitas.

O resultado financeiro foi acompanhado pela entrada de novos parceiros comerciais. A organização fechou um acordo global com a Duracell e contratos nacionais com Airbnb e Volkswagen. Os valores e a duração dessas parcerias não foram informados no material divulgado.

A temporada também registrou 17.535.164 torcedores nos estádios das duas principais divisões do Campeonato Espanhol. O número representa o maior público acumulado informado pela LaLiga, apesar das restrições de capacidade e das obras realizadas em diferentes estádios.

A LaLiga EA Sports, primeira divisão do futebol espanhol, recebeu mais de 11,6 milhões de espectadores e alcançou taxa de ocupação de 84,9%. A LALIGA HYPERMOTION, segunda divisão nacional, reuniu 5,8 milhões de torcedores, com ocupação próxima de 67%.

A entidade também divulgou os resultados da negociação dos direitos audiovisuais para o mercado espanhol. O novo ciclo de transmissão, previsto para o período entre 2027 e 2032, deve gerar mais de € 6,135 bilhões.

O valor representa crescimento de quase 9% e inclui os contratos firmados com Movistar e DAZN, enquanto outros direitos nacionais ainda serão comercializados. A LaLiga classificou o resultado como o maior crescimento entre as principais ligas europeias, mas não apresentou, no material divulgado, os dados usados na comparação.