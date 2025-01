Google investe US$ 1 bilhão na Anthropic, rival da OpenAI

O Google (GOOGL) está fazendo um novo investimento bilionário na empresa de inteligência artificial Anthropic. De acordo com o jornal britânico Financial Times, a gigante norte-americana está aportando US$ 1 bilhão na concorrente da OpenAI.

A Anthropic já havia recebido mais de US$ 2 bilhões do Google. Além disso, a empresa tem um acordo comercial com a gigante de buscas que permite o uso de várias de suas ferramentas e serviços online.

Sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, a Anthropic é conhecida pelos modelos de linguagem Claude, que competem com o ChatGPT da OpenAI. Além do Google, entre seus principais investidores está a gigante do varejo Amazon.

A empresa, assim como seus concorrentes, tem levantado capital para sustentar o avanço da sua tecnologia de inteligência artificial. O novo acordo com o Google acontece semanas depois da imprensa americana ter noticiado que a empresa estava em negociações para captar US$ 2 bilhões em uma rodada de investimento liderada pela Lightspeed Venture Partners. Com a transação, a Anthropic seria avaliada em US$ 60 bilhões.

Enquanto isso, a OpenAI anunciou que se juntou à Microsoft e à Oracle em um projeto de construção de um datacenter para inteligência artificial avaliado em US$ 100 bilhões. Chamada de Projeto Stargate, a iniciativa é feita em colaboração com o SoftBank e outros investidores.