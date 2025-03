Google expande capacidades de IA para responder perguntas e quer 'ser mais Perplexity'

O Google está buscando expandir as ferramentas de inteligência artificial utilizadas em seu mecanismo de busca, com o AI Overview e o AI Mode, se aproximando de formatos como o do Perplexity AI.

A empresa lançou nesta quarta-feira, 5, seu modelo Gemini 2.0 para o AI Overview (que sintetiza respostas nas buscas do Google) nos Estados Unidos “para ajudar com perguntas mais difíceis”, a começar com codificação, matemática avançada e perguntas multimodais. A companhia disse que, agora, adolescentes também poderão utilizar a ferramenta e que não será mais necessário se inscrever para ter acesso ao Overview.

O Google também está experimentando a ferramenta AI Mode, que aumenta as capacidades do Overview. “Você pode perguntar qualquer coisa em sua mente e conseguir uma resposta útil alimentada por IA”, diz a empresa.

Com o AI Mode, que aparece em uma aba no Google da mesma forma que “Imagens”, “Shopping” ou “Notícias”, o usuário consegue uma espécie de resumo sobre a informação que busca. O formato permite que os usuários façam perguntas de acompanhamento logo em seguida. As respostas irão conter links que direcionam a pessoa para os conteúdos relacionados.

A empresa disse que os feedbacks sobre o AI Mode mostram que a ferramenta é 'incrivelmente útil". Aqueles que a testaram realçaram como pontos positivos a velocidade, a qualidade e a novidade das respostas. Nos casos em que a IA não tiver resposta satisfatória, o resultado será um conjunto de links da internet. O Google informou que também está trabalhando para adicionar novas capacidades e atualizações que incluem respostas visuais com imagens e vídeos.