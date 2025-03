Steve Wozniak critica Elon Musk por demissões em massa em agências federais

O cofundador da Apple, Steve Wozniak, criticou a atuação do empresário Elon Musk no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e os cortes de gastos promovidos pelo órgão. Para ele, a decisão de demitir em massa funcionários em agências governamentais é um erro.

O DOGE é uma iniciativa criada pela administração de Donald Trump para otimizar e cortar gastos do governo federal. O órgão surgiu com a meta de reduzir os gastos em US$ 2 trilhões. Em fevereiro, Trump assinou uma ordem executiva para reduzir de forma significativa o tamanho da administração pública e instruiu agências federais a trabalhem com o DOGE para reduzir equipes e limitar contratações.

“Eu definitivamente acho que deveríamos procurar por ineficiências no governo, mas ter um grande departamento que analisasse pedaço por pedaço”, disse Wozniak a CNBC durante uma conferência de tecnologia na terça-feira, 4.

“Apenas demissões em massa… não é bom para um negócio operar dessa forma”, comentou. Na avaliação do cofundador da Apple, os fardos orçamentários da administração deveriam ser avaliados e cortados de forma cirúrgica, com um “bisturi”, em vez de uma “marreta”.

Musk não é o administrador oficial do DOGE. Hoje, esse papel é realizado de forma interina por Amy Gleason. Mas a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o bilionário é um funcionário especial do governo e um assessor sênior do presidente. A autoridade de Musk no governo de Trump ainda gera dúvidas.

Banimento do X

Wozniak também comentou sobre seu banimento da plataforma X (antigo Twitter), que pertence a Elon Musk. O cofundador da Apple já havia despertado a inimizade do empresário ao tecer críticas à qualidade dos carros da Tesla em entrevistas públicas, dizendo, inclusive, que não havia gostado de como os carros elétricos da empresa evoluíram com o tempo e que a interface de usuário dos veículos eram as “piores”.

Wozniak disse que não violou nenhuma regra do X e que seguiu todos os passos para desbloquear sua conta, mas sem sucesso. “Talvez porque eu estava do lado errado de Elon”, acrescentou.