Gemini ou Claude: qual inteligência artificial escolher para cada tipo de tarefa

Profissionais que utilizam inteligência artificial no trabalho encontram hoje duas opções que ganharam espaço em tarefas como redação, análise de documentos, programação, pesquisa e automação: Claude, da Anthropic, e Gemini, do Google.

A comparação, porém, não se resume aos resultados de uma pergunta. Os recursos disponíveis, a integração com outras ferramentas e o tipo de tarefa podem mudar a escolha.

Para quem quer aprender a aplicar inteligência artificial no trabalho: Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Claude vs Gemini: qual é a diferença?

O Claude é desenvolvido pela Anthropic e tem concentrado parte de sua evolução em raciocínio, programação, agentes e trabalho profissional. A empresa afirma que o Claude Opus 5, lançado em julho de 2026, foi desenvolvido para tarefas de conhecimento e engenharia de software.

O Gemini pertence ao Google e está integrado a um ecossistema mais amplo de produtos da empresa. Em 2026, a companhia ampliou recursos voltados a tarefas complexas, agentes e integração com serviços como Search, Maps e outros aplicativos.

Na prática, isso cria diferenças relevantes para quem usa IA durante a jornada profissional.

Onde o Claude pode se destacar

O Claude tem recebido atualizações importantes para tarefas longas e complexas. Modelos recentes da família, como Sonnet 4.6, receberam janela de contexto de até 1 milhão de tokens em beta, permitindo trabalhar com grandes volumes de informação em determinadas configurações.

Isso pode ser útil em atividades como:

análise de documentos extensos;

revisão e produção de textos;

programação e revisão de código;

pesquisas que exigem várias etapas;

organização de informações complexas.

A Anthropic também vem desenvolvendo recursos para que o Claude execute tarefas com maior autonomia, incluindo uso de ferramentas e trabalho em projetos prolongados.

Onde o Gemini pode se destacar

O principal diferencial do Gemini está na integração com o ecossistema Google e na variedade de formatos que seus modelos conseguem processar.

A empresa lançou em 2026 novas versões da família Gemini, incluindo o Gemini 3.5 e, posteriormente, o Gemini 3.7 Flash, voltado a programação, agentes e tarefas de conhecimento.

Para profissionais que já trabalham intensamente com ferramentas do Google, essa integração pode facilitar atividades envolvendo documentos, pesquisa, comunicação e outros fluxos digitais.

O Gemini também incorporou recursos de uso de computador para agentes, permitindo que sistemas baseados no modelo interajam com navegadores, aplicativos e ambientes digitais.

No trabalho, a escolha depende do fluxo. Um profissional que analisa documentos extensos pode priorizar contexto e raciocínio. Quem trabalha dentro do ecossistema Google pode valorizar mais integração e automação.

Quer aprender como usar IA em atividades profissionais? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Claude ou Gemini: qual escolher?

Não existe uma resposta única para todos os profissionais. A decisão pode considerar três fatores:

Tipo de tarefa: texto, análise, programação, pesquisa ou automação. Ecossistema: ferramentas Google ou outros aplicativos e ambientes de trabalho. Autonomia: necessidade de apenas gerar respostas ou executar etapas de um processo.

Também é importante considerar que os modelos são atualizados frequentemente. Uma comparação feita hoje pode mudar após uma nova versão ou recurso.

Por isso, em vez de escolher uma IA apenas pela marca ou por rankings isolados, profissionais podem testar as duas com tarefas reais do próprio trabalho. O resultado permite avaliar precisão, tempo economizado, qualidade das respostas e necessidade de revisão.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME custa R$ 37 e reúne quatro aulas práticas, online, para quem quer desenvolver aplicações de inteligência artificial no trabalho.