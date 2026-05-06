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China recebe chanceler do Irã em meio à guerra e à visita de Trump a Pequim

Reunião ocorre em meio à guerra no Oriente Médio e tensão no Estreito de Ormuz

China e Irã: chanceleres se reúnem em Pequim em meio à guerra e à visita de Trump (GettyImages)

China e Irã: chanceleres se reúnem em Pequim em meio à guerra e à visita de Trump (GettyImages)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h13.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, recebeu nesta quarta-feira, 6, em Pequim, o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, para conversas sobre a guerra no Oriente Médio e temas bilaterais.

A reunião foi confirmada pela agência estatal Xinhua, sem detalhar o conteúdo das discussões. Segundo a agência iraniana Fars, o encontro abordaria relações entre os países e os desdobramentos regionais e internacionais do conflito.

A viagem de Araghchi acontece às vésperas da visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Pequim, marcada para os dias 14 e 15 de maio.

Considerada uma aliada de Teerã, a China é um dos principais importadores de petróleo iraniano.

Horas antes do encontro, Trump anunciou a suspensão temporária da operação de escolta de navios no Estreito de Ormuz, iniciada no dia anterior, como parte de um esforço para avançar nas negociações com o Irã.

*Com AFP

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