Apple concorda em pagar US$ 250 milhões a usuários por Siri que nunca foi lançada

A Apple chegou a um acordo de US$ 250 milhões para encerrar uma ação coletiva movida por consumidores americanos que se sentiram enganados pelas campanhas de marketing do iPhone 16, lançado em 2024. O acordo foi protocolado nesta terça-feira, 5, em tribunal federal na Califórnia e ainda depende de aprovação judicial.

As reclamações estão concentradas em uma versão da Siri que foi apresentada pela Apple na Worldwide Developers Conference de 2024, mas ainda não foi lançada. A assistente pessoal seria receberia melhorias com inteligência artificial operar de forma integrada entre aplicativos, acessar informações do dispositivo e executar tarefas complexas em nome do usuário.

A empresa usou o recurso como argumento de venda para toda a linha iPhone 16 e para os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, inclusive com campanhas publicitárias estreladas pela atriz Bella Ramsey, na época conhecida por Game of Thrones.

Os advogados da classe argumentaram que a Apple promoveu capacidades de IA que não existiam na época do anúncio e não chegariam em até 2 anos. Em março de 2025, a companhia admitiu publicamente o atraso e retirou os anúncios do ar. O processo acusa a Apple de fazer propaganda enganosa sobre seus recursos de IA no iPhone, que a empresa chama de Apple Intelligence, incluindo um aprimoramento de seu assistente de voz Siri.

Quanto cada consumidor vai receber

O acordo cobre compradores norte-americanos do iPhone 16, em todas as versões, e dos modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, adquiridos entre 10 de junho de 2024 e 29 de março de 2025. A indenização estimada é de US$ 25 por dispositivo, podendo chegar a uma máxima de US$ 95 dependendo do número de usuários que submeterem pedidos de ressarcimento. Do total, parte do montante será destinada ao pagamento de honorários advocatícios e custos administrativos.

Se homologado pelo juiz, o acordo se tornará um dos maiores já firmados pela Apple em um processo judicial. Ele superaria, por exemplo, os US$ 95 milhões pagos no início de 2025 para encerrar uma ação coletiva que acusava a Siri de captar conversas privadas sem autorização dos usuários.

Apple passa por mudanças para melhorar inovações de IA

Em dezembro passado, a empresa anunciou a saída de John Giannandrea, então principal executivo de IA. A transição foi considerada uma raridade para uma companhia conhecida pela estabilidade de sua liderança. No mesmo período, rivais como a Meta avançaram na captação de talentos do Vale do Silício.

Para finalmente entregar o produto prometido, a Apple recorreu a parcerias externas. Em 2024, integrou o ChatGPT da OpenAI ao sistema operacional do iPhone. Em janeiro deste ano, anunciou uma parceria extensa com o Google para construir as futuras funcionalidades de IA do iPhone com os modelos generativos da Big Tech. A nova versão da Siri deve ser apresentada na conferência de desenvolvedores da Apple, prevista para junho, quase dois anos após a promessa original.