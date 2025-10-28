Fundada por bolsistas, startup de IA já vale US$ 10 bilhões

A startup de inteligência artificial Mercor anunciou uma nova rodada de financiamento Série C de US$ 350 milhões, fazendo com que elevasse sua avaliação de mercado para US$ 10 bilhões. O valor representa um aumento de cinco vezes em relação à última captação, realizada em fevereiro deste ano, segundo informalções da CBNC.

A rodada foi liderada pela Felicis, que também comandou o investimento anterior de US$ 100 milhões, com participação da Benchmark, General Catalyst e do novo investidor Robinhood Ventures.

Segundo comunicado publicado no blog oficial da empresa, os recursos serão destinados à expansão da rede global de talentos, ao aperfeiçoamento dos sistemas de correspondência entre especialistas e projetos de IA, e à aceleração das entregas de treinamento de modelos.

Expansão e rotulagem de dados

Fundada em 2019 por três bolsistas do programa Thiel Fellowship, a Mercor iniciou suas operações como uma plataforma de recrutamento automatizado, utilizando análise de entrevistas, currículos e portfólios digitais para selecionar candidatos. Com o crescimento do setor de inteligência artificial, a empresa passou a direcionar sua atuação para a conexão de especialistas com projetos de treinamento de modelos de IA, área que ganhou relevância diante da maior demanda por rotulagem de dados precisa.

Atualmente, a startup administra uma rede de mais de 30 mil profissionais que, juntos, movimentam cerca de US$ 1,5 milhão por dia em pagamentos. Segundo a companhia, esses contratados contribuem para aprimorar sistemas de IA ao transferirem conhecimento e contexto humano que não são totalmente reproduzidos por códigos.

Cenário competitivo

A expansão da Mercor ocorre em meio a transformações no mercado de dados. Em junho, a Meta comprou 49% da Scale AI por US$ 14,3 bilhões, resultando na saída do fundador Alexandr Wang da empresa. O movimento levantou dúvidas sobre a imparcialidade da Scale AI e levou grandes laboratórios — como Google e OpenAI — a interromperem parcerias com a companhia.

O cofundador da Mercor, Adarsh Hiremath, comentou em entrevista à Forbes que situações como essa “são raras em startups, quando um concorrente direto é retirado do mercado de forma tão repentina”.

Mesmo com o reposicionamento da Scale AI, a Mercor ainda disputa espaço com outras empresas de rotulagem de dados. Entre elas estão a Surge AI, que busca captar até US$ 1 bilhão, além da Turing AI e da Invisible Technologies, ambas avaliadas em mais de US$ 2 bilhões no mês passado.