Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Essas startups de IA estão arrecadando bilhões com humanos ensinando chatbots

Empresas de treinamento em IA estão gerando bilhões de dólares ao conectar humanos a chatbots

Estudo revela 1.316 startups de base científica e tecnológica na região (Getty Images)

Estudo revela 1.316 startups de base científica e tecnológica na região (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14h49.

Empresas especializadas em treinamento de inteligência artificial estão movimentando bilhões de dólares, financiadas principalmente por grandes investidores e fundos de capital.

Essas empresas conectam trabalhadores humanos a laboratórios e corporações que desenvolvem modelos de IA, como chatbots.

Esse mercado tem experimentado um crescimento nos últimos anos, impulsionado pela necessidade de melhorar a qualidade e precisão dos sistemas de IA.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Apesar de seu enorme potencial, eles ainda dependem de esforços humanos para funcionar de maneira eficaz. As informações foram retiradas de Business Insider.

Surge AI: a startup que mudou o treinamento de IA

Um dos principais exemplos nesse setor é a Surge AI, uma startup fundada em 2020 em São Francisco, avaliada em cerca de US$ 24 bilhões.

A previsão é de que essa avaliação chegue a US$ 30 bilhões após uma nova rodada de investimentos. A empresa já registrou uma receita anual de US$ 1,2 bilhão sem precisar captar capital externo recentemente.

Seu fundador e CEO, Edwin Chen, acumula uma fortuna estimada em US$ 18 bilhões.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

A Surge AI conecta milhares de trabalhadores humanos para treinar, refinar e supervisionar modelos de IA, com o objetivo de melhorar as respostas, corrigir vieses e expandir o entendimento contextual.

Scale AI: outro gigante na curadoria de dados para IA

Outro grande nome no mercado é a Scale AI, fundada em 2016 por Alexandr Wang e Lucy Guo.

Avaliada em bilhões de dólares, a empresa fez uma venda significativa, negociando 49% de sua participação na Meta por US$ 14,3 bilhões em 2025. Atualmente, a Scale AI mantém mais de 300 mil trabalhadores cadastrados em sua plataforma de anotação e treinamento de dados.

Apesar de desafios como a perda de clientes importantes e cortes de pessoal, a demanda por curadoria humana continua sendo intensa, especialmente em setores que requerem dados de alta qualidade para treinar modelos de IA, como saúde, finanças, e-commerce e atendimento ao cliente.

A necessidade de curadoria humana em modelos de linguagem como o ChatGPT

Os modelos de linguagem, como o ChatGPT da OpenAI, não aprendem apenas com dados brutos automaticamente, eles dependem de intervenção humana para ajustar respostas, identificar falhas, lidar com ambiguidades e garantir que as saídas sejam consistentes e úteis.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Esse processo de treinamento tem gerado oportunidades de trabalho remoto e flexível para pessoas com boa fluência em línguas e habilidades de comunicação.

Esses "treinadores de IA" podem atuar de forma parcial ou integral, oferecendo feedback qualitativo e exemplos práticos que ajudam no aprimoramento dos algoritmos.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

O segredo dos times de sucesso que a ciência levou 15 anos pra revelar

Desenvolver essas quatro características é a chave para se tornar um bom líder

Este CEO alerta que a IA vai substituir empregos – mas um tipo de funcionário pode sobreviver

Esqueça o carisma: a ciência aponta o que realmente forma um líder de sucesso

Mais na Exame

Brasil

Entenda como um incêndio no Paraná causou apagão em várias cidades do Brasil

Inteligência Artificial

Liderança dos EUA na IA não vai durar, alerta 'padrinho da inteligência artificial'

Carreira

O segredo dos times de sucesso que a ciência levou 15 anos pra revelar

ESG

COP30: 37% das menções nas redes sociais são críticas à Conferência do Clima, diz pesquisa Quaest