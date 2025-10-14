Essas startups de IA estão arrecadando bilhões com humanos ensinando chatbots

Empresas especializadas em treinamento de inteligência artificial estão movimentando bilhões de dólares, financiadas principalmente por grandes investidores e fundos de capital.

Essas empresas conectam trabalhadores humanos a laboratórios e corporações que desenvolvem modelos de IA, como chatbots.

Esse mercado tem experimentado um crescimento nos últimos anos, impulsionado pela necessidade de melhorar a qualidade e precisão dos sistemas de IA.

Apesar de seu enorme potencial, eles ainda dependem de esforços humanos para funcionar de maneira eficaz. As informações foram retiradas de Business Insider.

Surge AI: a startup que mudou o treinamento de IA

Um dos principais exemplos nesse setor é a Surge AI, uma startup fundada em 2020 em São Francisco, avaliada em cerca de US$ 24 bilhões.

A previsão é de que essa avaliação chegue a US$ 30 bilhões após uma nova rodada de investimentos. A empresa já registrou uma receita anual de US$ 1,2 bilhão sem precisar captar capital externo recentemente.

Seu fundador e CEO, Edwin Chen, acumula uma fortuna estimada em US$ 18 bilhões.

A Surge AI conecta milhares de trabalhadores humanos para treinar, refinar e supervisionar modelos de IA, com o objetivo de melhorar as respostas, corrigir vieses e expandir o entendimento contextual.

Scale AI: outro gigante na curadoria de dados para IA

Outro grande nome no mercado é a Scale AI, fundada em 2016 por Alexandr Wang e Lucy Guo.

Avaliada em bilhões de dólares, a empresa fez uma venda significativa, negociando 49% de sua participação na Meta por US$ 14,3 bilhões em 2025. Atualmente, a Scale AI mantém mais de 300 mil trabalhadores cadastrados em sua plataforma de anotação e treinamento de dados.

Apesar de desafios como a perda de clientes importantes e cortes de pessoal, a demanda por curadoria humana continua sendo intensa, especialmente em setores que requerem dados de alta qualidade para treinar modelos de IA, como saúde, finanças, e-commerce e atendimento ao cliente.

A necessidade de curadoria humana em modelos de linguagem como o ChatGPT

Os modelos de linguagem, como o ChatGPT da OpenAI, não aprendem apenas com dados brutos automaticamente, eles dependem de intervenção humana para ajustar respostas, identificar falhas, lidar com ambiguidades e garantir que as saídas sejam consistentes e úteis.

Esse processo de treinamento tem gerado oportunidades de trabalho remoto e flexível para pessoas com boa fluência em línguas e habilidades de comunicação.

Esses "treinadores de IA" podem atuar de forma parcial ou integral, oferecendo feedback qualitativo e exemplos práticos que ajudam no aprimoramento dos algoritmos.

