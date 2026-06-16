França abandona Palantir e reforça aposta em IA própria

Repórter
Publicado em 16 de junho de 2026 às 08h54.
A França deixará de usar os serviços da empresa americana de inteligência artificial e análise de dados Palantir Technologies em suas agências de inteligência, anunciou nesta terça-feira, 16, o primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu.
A medida faz parte de uma estratégia para reduzir a dependência tecnológica dos Estados Unidos em áreas consideradas estratégicas.
Segundo Lecornu, os serviços de inteligência franceses encerrarão o contrato com a Palantir e passarão a investir em soluções nacionais. O governo também anunciou um pacote de 655 milhões de euros (cerca de R$ 3,85 bilhões) para acelerar o desenvolvimento de inteligência artificial no país.
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"Tal como a eletricidade ontem, tal como a internet há trinta anos, a inteligência artificial já está a mudar as nossas vidas. O tempo de experimentação acabou.
Decidi acelerar a transformação do Estado:
Podemos passar por esta revolução. Ou podemos dirigi-lo. A França escolheu. Ela estará presente nesta revolução e pretende desempenhar plenamente o seu papel nela."
A mudança acontece poucos dias após o governo americano restringir o acesso internacional ao modelo Fable, desenvolvido pela Anthropic.
Para Lecornu, o episódio reforçou a necessidade de autonomia tecnológica europeia.
“Não podemos aceitar novas dependências estratégicas no campo digital”, afirmou o premiê em vídeo divulgado nas redes sociais.
Segundo ele, a França não deve depender da “boa vontade” de parceiros estrangeiros para acessar tecnologias consideradas essenciais.
A decisão reflete um movimento mais amplo dentro da Europa para reduzir a dependência de empresas americanas em setores como defesa, inteligência artificial e infraestrutura digital.
Nos últimos meses, governos europeus passaram a discutir com mais intensidade a necessidade de desenvolver tecnologias próprias diante das incertezas sobre a política externa dos Estados Unidos e do crescente uso da IA em áreas de segurança nacional.
*Com AFP