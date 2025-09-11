Esses três franceses têm menos de 35 anos e já são os primeiros bilionários de IA

Arthur Mensch, Timothée Lacroix e Guillaume Lample entraram para a história da França ao se tornarem os primeiros bilionários do país no setor de inteligência artificial.

Os três fundadores da Mistral AI, criada em Paris em 2023, acumularam fortunas individuais de US$ 1,1 bilhão após a startup ser avaliada em € 11,7 bilhões (US$ 13,7 bilhões). As informações foram retiradas da Bloomberg.

Uma rodada que mudou o jogo

A startup conclui uma rodada de Série C que levantou € 1,7 bilhão, com participação de gigantes como a holandesa ASML Holding NV, além de fundos como DST Global e Andreessen Horowitz.

A operação fortalece o peso da Mistral no cenário europeu, onde vem sendo promovida até pelo presidente Emmanuel Macron como símbolo de soberania tecnológica frente aos EUA e à China.

A alternativa europeia aos gigantes da IA

A Mistral desenvolve modelos de linguagem generativos e o chatbot “Le Chat”, posicionado como concorrente direto do ChatGPT, da OpenAI, e do DeepSeek, da China.

Apesar de ainda ter porte menor que rivais como OpenAI e Anthropic, a startup já soma contratos avaliados em € 1,4 bilhão e conta com cerca de 350 funcionários em escritórios em Paris, Londres, Luxemburgo, Cingapura e nos Estados Unidos.

A aposta da Europa em soberania digital

Mais do que uma conquista financeira, o sucesso da Mistral é visto como estratégico para a Europa, que busca reduzir a dependência tecnológica de empresas americanas.

“Temos um peso sobre os ombros, pois somos a única empresa europeia fornecendo IA generativa”, disse Mensch.

Ele reforçou ainda que a empresa “não está à venda”, destacando o compromisso com independência e inovação no continente.

