Figure apresenta robô que consegue trabalhar ao lado de humanos

A Figure revelou seu mais recente robô humanoide, o Figure 02. O sistema, como o nome sugere, é o sucessor do Figure 01 lançado em 2023. Um vídeo teaser inicial é semelhante aos que já foi apresentado de outros humanoides, como os da Boston Dynamics, Tesla e Amazon.

No vídeo, o robô é apresentado se movendo lentamente com as pernas dobradas pelo chão de uma área de demonstração construída no meio dos escritórios da Figure. Outros dois robôs aparecem ao fundo, transportando caixas - a aplicação mais comum nas demonstrações de robôs humanoides.

Mas há uma novidade. A adição mais notável desta vez chega através de uma parceria de longa data com a OpenAI, que ajudou a Figure a levantar US$ 675 milhões em uma Série B em fevereiro, avaliando a empresa em US$ 2,6 bilhões.

A explosão das redes neurais tem sido atraente para a indústria de robótica em geral, mas os desenvolvedores de humanoides têm um interesse particular na tecnologia.

Um dos pontos-chave é sua capacidade que a tecnologia tem em permitir que robô compreenda o mundo ao redor. Por consequência, tornando possível que ele possa eetivamente trabalhar ao lado de colegas humanos em um chão de fábrica — uma vez que as medidas de segurança adequadas estejam em vigor, é claro.

Uma vez equipado com o ChatGPT em seu cérebro, é criado um humanoíde capaz de aprender com seus colegas humano, ao mesmo tempo que adiciona um nível de transparência sobre o que o robô está fazendo em qualquer momento.

Segurança e eficiência

A comunicação como esta é duplamente importante quando se trata de robôs humanoides, pois os sistemas são projetados para vagar livremente sem uma gaiola de segurança, como no caso de braços robóticos em fábricas de automóveis.

A Figure certamente não está sozinha nesse trabalho. No final do ano passado, a Agility demonstrou o trabalho que vem fazendo para aproveitar a IA generativa para melhorar a comunicação humano-robô. A Amazon também trouxe alguns modelos para serem testados em seus galpões de envio de produtos.

O uso de redes neurais foi um foco chave para a equipe de Everyday Robots do Google antes de ser encerrada. Elon Musk, por sua vez, está ostensivamente no comando tanto do Grok AI quanto do Optimus na Tesla — dois projetos que, sem dúvida, se juntarão mais cedo ou mais tarde.