Estas são as melhores IAs para criar imagens profissionais sem ser designer

Ferramentas de IA permitem criar imagens e peças visuais a partir de descrições em texto (Imagem gerada por IA)
Redação Exame
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05h04.
Criar uma imagem para uma apresentação, uma campanha ou uma publicação profissional costumava exigir familiaridade com programas de edição e noções de composição visual.
Hoje, é possível começar com uma descrição escrita e deixar parte do trabalho para a inteligência artificial. O desafio é escolher a ferramenta certa para cada objetivo.
Algumas plataformas se destacam pela capacidade de gerar imagens realistas. Outras facilitam a montagem de layouts ou a inclusão de textos e elementos gráficos.
Conhecer essas diferenças ajuda a chegar a resultados mais próximos do que o trabalho exige, mesmo sem experiência em design.
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O gerador de imagens do ChatGPT permite descrever uma cena em linguagem natural e solicitar alterações a partir do resultado.
O usuário pode pedir mudanças de estilo, composição, cores e elementos, refinando a imagem sem precisar recomeçar a cada tentativa.
A abordagem é útil para criar ilustrações conceituais, imagens para apresentações e referências visuais para campanhas, além da capacidade de gerar múltiplas imagens ao mesmo tempo.
Quanto mais específico for o pedido, melhor: informar o público, o formato, a iluminação e o uso pretendido ajuda a orientar a geração.
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Quem precisa de um post para redes sociais, um cartaz ou uma apresentação pode preferir o Canva.
Além de recursos de geração por inteligência artificial, a plataforma reúne modelos, fontes, elementos gráficos e ferramentas de edição no mesmo ambiente.
O Design Mágico permite criar propostas de design a partir de descrições e personalizá-las depois. Isso facilita ajustar dimensões, identidade visual e distribuição dos elementos sem trocar de programa.
A principal vantagem está no fluxo de trabalho: a imagem gerada pode ser incorporada diretamente à peça final. Alguns recursos de IA dependem de planos específicos.
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O Adobe Firefly é voltado à criação e à edição de conteúdo visual com IA. A plataforma oferece recursos para gerar imagens a partir de descrições e modificar composições, o que pode ajudar na produção de materiais publicitários, imagens de produtos e peças para comunicação corporativa.
Um diferencial é sua integração ao ecossistema da Adobe, que inclui aplicativos conhecidos de edição.
Cartazes, capas e peças promocionais frequentemente exigem palavras integradas à própria imagem.
É justamente nesse ponto que o Ideogram se diferencia: a plataforma foi desenvolvida com atenção especial à renderização de tipografia, buscando reproduzir textos legíveis dentro das composições.
O usuário pode descrever a arte, indicar o texto desejado e orientar o estilo visual.
O resultado ainda precisa ser revisado, sobretudo quando envolve nomes de marcas, informações comerciais ou frases em português.
A melhor opção depende do material que você precisa produzir. Para criar imagens e refiná-las por conversa, o ChatGPT é um ponto de partida para quem quer facilidade. Para montar peças completas, o Canva reúne mais etapas em um único lugar.
O Firefly atende quem busca geração e edição visual, enquanto o Ideogram merece atenção quando a tipografia faz parte da arte.
A inteligência artificial pode reduzir a barreira técnica para criar, mas a decisão sobre o que comunicar e como apresentar a mensagem continua nas mãos de quem produz o conteúdo.