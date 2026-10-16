Empresas precisam automatizar tarefas; veja como transformar essa demanda em um negócio

Uma pequena empresa recebe dezenas de mensagens por dia, registra contatos em planilhas e precisa lembrar de cobrar cada orçamento enviado.

O trabalho se acumula, oportunidades se perdem e a equipe gasta horas em atividades que seguem praticamente o mesmo roteiro.

Para quem observa esses processos de perto, a dificuldade pode representar uma oportunidade comercial.

Empresas precisam organizar rotinas e reduzir tarefas manuais, mas nem sempre sabem quais tecnologias usar ou como conectá-las. É nesse espaço que serviços de automação podem encontrar clientes.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Quais tarefas podem virar oportunidades de negócio?

Os processos mais promissores costumam ter três características: são repetitivos, consomem tempo e seguem etapas relativamente previsíveis.

Uma automação pode, por exemplo, registrar automaticamente um novo contato em uma ferramenta de gestão, avisar a equipe responsável e programar uma mensagem de acompanhamento.

Em operações mais complexas, recursos de inteligência artificial podem classificar solicitações, resumir documentos ou preparar respostas para revisão.

A escolha depende da rotina de cada negócio. Automatizar uma atividade pouco frequente ou que já funciona bem pode trazer pouco retorno.

Por isso, vale começar pelos pontos em que atrasos, retrabalho e erros têm consequências visíveis.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Como transformar o problema em um serviço

O primeiro passo é conversar com potenciais clientes para entender como o trabalho é feito hoje.

Perguntar quais tarefas ocupam mais tempo, onde as informações ficam paradas e quais erros se repetem ajuda a identificar necessidades concretas.

Depois, é preciso desenhar uma solução com escopo definido. Em vez de oferecer uma transformação completa com IA, é aconselhado propor a automação de uma etapa específica, demonstrar como ela funciona e medir o resultado.

Ferramentas de integração e plataformas de baixo código permitem conectar aplicativos sem necessariamente desenvolver tudo do zero.

O serviço pode incluir diagnóstico, configuração, testes, treinamento e manutenção.

Há oportunidades tanto em projetos pontuais quanto em contratos recorrentes para acompanhar falhas, atualizar integrações e adaptar os fluxos quando os processos da empresa mudarem.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Como saber se a automação vale o investimento

Uma proposta comercial precisa mostrar o que será melhorado.

Se uma equipe gasta dez horas por semana copiando dados entre sistemas, por exemplo, o profissional pode estimar quanto desse tempo seria economizado e comparar o ganho com o custo de implementação e manutenção.

A conta deve considerar mais do que horas poupadas. Falhas de integração, licenças, segurança das informações e necessidade de supervisão podem afetar o resultado.

Processos que envolvem pagamentos, dados pessoais ou decisões delicadas exigem controles adicionais e, em muitos casos, aprovação humana.

Para quem deseja entrar nesse mercado, conhecer ferramentas é apenas parte da preparação. Entender o funcionamento de uma empresa, identificar gargalos e explicar o retorno esperado são habilidades importantes para conquistar clientes.