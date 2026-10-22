OpenAI negocia até US$ 30 bilhões com investidores dos Emirados

RESUMO ＋ A OpenAI negocia uma nova captação liderada por investidores dos Emirados e pela Coatue, segundo a CNBC. Os termos ainda não estão fechados. A operação é distinta da rodada encerrada em março. A avaliação informada considera o valor da empresa antes do novo aporte.

A OpenAI está perto de finalizar uma rodada de até US$ 30 bilhões, liderada por investidores dos Emirados Árabes Unidos e pela gestora Coatue. As negociações consideram uma avaliação de US$ 1,25 trilhão antes da entrada dos recursos.

A criadora do ChatGPT busca obter assinaturas até o fim da próxima semana, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela emissora. O valor final ainda não foi definido. A reportagem não identifica individualmente os investidores emiradenses.

A nova negociação ocorre após a captação encerrada em março, quando a empresa anunciou US$ 122 bilhões em capital comprometido. Como mostrou a EXAME, essa operação também abriu espaço para investidores individuais.

O que muda em relação à rodada anterior

No anúncio de 31 de março, a OpenAI informou avaliação de US$ 852 bilhões após o aporte. Amazon, Nvidia e SoftBank foram os principais parceiros da operação, que também teve participação da Microsoft.

A presença das gigantes de tecnologia entre os investidores mostra que a busca atual não é a primeira captação de grande porte da companhia neste ano. MGX e Coatue também participaram da rodada de março, segundo o comunicado da OpenAI; isso não identifica quais investidores dos Emirados integrarão a nova operação.

Os valores exigem uma distinção: avaliação antes do aporte e avaliação depois da entrada de capital não são medidas equivalentes . Capital comprometido também não deve ser tratado automaticamente como dinheiro integralmente desembolsado.

Infraestrutura continua no centro da expansão

A CNBC relata ainda negociações por capacidade computacional adicional nos Emirados, citando uma fonte. Não há anúncio de fechamento dessa negociação na reportagem.

No comunicado de março, a OpenAI apresentou acesso à computação como parte central de sua estratégia para ampliar produtos e pesquisa. A companhia disse buscar infraestrutura distribuída entre diferentes provedores de nuvem e plataformas de chips.