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OpenAI negocia até US$ 30 bilhões com investidores dos Emirados

Rodada em negociação avalia a criadora do ChatGPT em US$ 1,25 trilhão antes do aporte, segundo a CNBC

Sam Altman, CEO da OpenAI: empresa negocia nova rodada de financiamento, segundo a CNBC (Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/AFP)

Sam Altman, CEO da OpenAI: empresa negocia nova rodada de financiamento, segundo a CNBC (Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/AFP)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17h33.

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RESUMO ＋

A OpenAI negocia uma nova captação liderada por investidores dos Emirados e pela Coatue, segundo a CNBC. Os termos ainda não estão fechados. A operação é distinta da rodada encerrada em março. A avaliação informada considera o valor da empresa antes do novo aporte.

A OpenAI está perto de finalizar uma rodada de até US$ 30 bilhões, liderada por investidores dos Emirados Árabes Unidos e pela gestora Coatue. As negociações consideram uma avaliação de US$ 1,25 trilhão antes da entrada dos recursos.

A criadora do ChatGPT busca obter assinaturas até o fim da próxima semana, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela emissora. O valor final ainda não foi definido. A reportagem não identifica individualmente os investidores emiradenses.

A nova negociação ocorre após a captação encerrada em março, quando a empresa anunciou US$ 122 bilhões em capital comprometido. Como mostrou a EXAME, essa operação também abriu espaço para investidores individuais.

O que muda em relação à rodada anterior

No anúncio de 31 de março, a OpenAI informou avaliação de US$ 852 bilhões após o aporte. Amazon, Nvidia e SoftBank foram os principais parceiros da operação, que também teve participação da Microsoft.

A presença das gigantes de tecnologia entre os investidores mostra que a busca atual não é a primeira captação de grande porte da companhia neste ano. MGX e Coatue também participaram da rodada de março, segundo o comunicado da OpenAI; isso não identifica quais investidores dos Emirados integrarão a nova operação.

Os valores exigem uma distinção: avaliação antes do aporte e avaliação depois da entrada de capital não são medidas equivalentes. Capital comprometido também não deve ser tratado automaticamente como dinheiro integralmente desembolsado.

Infraestrutura continua no centro da expansão

A CNBC relata ainda negociações por capacidade computacional adicional nos Emirados, citando uma fonte. Não há anúncio de fechamento dessa negociação na reportagem.

No comunicado de março, a OpenAI apresentou acesso à computação como parte central de sua estratégia para ampliar produtos e pesquisa. A companhia disse buscar infraestrutura distribuída entre diferentes provedores de nuvem e plataformas de chips.

Perguntas frequentes

A nova rodada está fechada? ＋

Não. A CNBC descreve negociações próximas da conclusão, ainda com valor final indefinido.

A avaliação inclui o novo aporte? ＋

Não. O valor informado pela CNBC é anterior à entrada do capital.

É a mesma captação anunciada em março? ＋

Não. Aquela operação foi anunciada como encerrada pela OpenAI, com US$ 122 bilhões em capital comprometido.

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