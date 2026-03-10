Esse prompt do ChatGPT ajuda a negociar um aumento de salário

Ferramentas de IA ajudam profissionais a estruturar negociações de carreira (Andrey Popov/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 10 de março de 2026 às 14h07.
A busca por aumento de salário sempre foi um dos momentos mais delicados da carreira. Agora, a inteligência artificial começa a mudar essa dinâmica. Um simples prompt no ChatGPT tem ajudado profissionais a organizar argumentos, avaliar o próprio desempenho e preparar uma conversa estratégica com o chefe.
O movimento reflete uma tendência mais ampla no mercado. Ferramentas de IA generativa já são usadas para escrever e-mails, estruturar apresentações e analisar dados. Cada vez mais, elas também servem como apoio para decisões de carreira e negociações profissionais.
Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente
Negociar salário exige preparação. Muitos profissionais sabem que merecem um aumento, mas têm dificuldade para estruturar argumentos claros e objetivos durante a conversa com gestores.
É nesse ponto que ferramentas como o ChatGPT entram em cena. Ao inserir informações sobre cargo, resultados recentes e responsabilidades assumidas, a IA consegue organizar argumentos de forma lógica e profissional.
O resultado é um roteiro de conversa mais estruturado. O profissional passa a ter dados, exemplos de impacto e sugestões de abordagem que tornam a negociação menos emocional e mais estratégica.
A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entender em 15 minutos
Um dos prompts mais compartilhados em fóruns de carreira pede que a IA analise o histórico profissional e simule a negociação. O usuário descreve sua função, metas atingidas e novas responsabilidades assumidas nos últimos meses.
Com essas informações, a ferramenta sugere argumentos baseados em desempenho, mercado e impacto no negócio. Em alguns casos, também simula perguntas que o gestor pode fazer durante a conversa.
Esse tipo de uso se encaixa no avanço da automação no ambiente corporativo. A IA deixa de ser apenas uma ferramenta técnica e passa a apoiar decisões estratégicas no cotidiano profissional.
O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir agora
Especialistas em carreira apontam que a preparação é um dos fatores mais importantes para negociações salariais bem-sucedidas. Profissionais que chegam à conversa com dados e resultados concretos têm mais credibilidade.
A inteligência artificial ajuda justamente nesse processo de organização. Ela transforma experiências e resultados em argumentos claros que conectam desempenho individual com resultados da empresa.
Além disso, simulações feitas com IA reduzem a ansiedade da conversa. Ao treinar respostas e possíveis objeções, o profissional ganha confiança para conduzir o diálogo com mais segurança.
Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. 👉 Entenda aqui
Para quem quer entender como aplicar inteligência artificial de forma prática no dia a dia profissional, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta os fundamentos da IA e como profissionais podem usar ferramentas como ChatGPT no trabalho.
O conteúdo foi criado para profissionais que querem entender rapidamente como a tecnologia pode aumentar produtividade, melhorar decisões e abrir novas oportunidades de carreira.
O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir