Pedimos ao ChatGPT para simular uma reunião de feedback com um chefe

Simular uma conversa difícil com o chefe pode parecer estranho, mas essa é exatamente uma das aplicações emergentes do ChatGPT. Com o avanço da inteligência artificial, profissionais passaram a usar ferramentas digitais para treinar reuniões de feedback, organizar argumentos e melhorar a comunicação no trabalho.

A ideia é simples: o usuário pede para a IA interpretar o papel do gestor em uma reunião de avaliação. A partir daí, o sistema cria perguntas, críticas e até sugestões de melhoria, simulando situações reais do ambiente corporativo.

O resultado é um tipo de treinamento profissional que antes dependia de mentores, coaches ou experiência prática. Agora, pode ser feito em poucos minutos no computador.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente

Como funciona a simulação de feedback com inteligência artificial

A simulação começa com um prompt simples. O usuário pede ao ChatGPT para agir como um chefe durante uma reunião de avaliação de desempenho e descreve o contexto profissional.

A partir disso, a IA gera perguntas típicas de feedback: desempenho em projetos, colaboração com o time, capacidade de liderança e pontos de melhoria. O profissional pode responder como faria na vida real.

Esse processo cria um ambiente seguro para testar respostas, treinar argumentos e identificar falhas na comunicação. Com algumas interações, é possível ajustar o discurso antes da reunião verdadeira.

Por que profissionais estão treinando conversas com IA

Reuniões de feedback costumam gerar ansiedade porque envolvem avaliação direta de desempenho. Com ferramentas de IA generativa, muitos profissionais passaram a praticar essas conversas antes de entrar na sala de reunião.

A simulação ajuda a antecipar críticas, estruturar respostas e preparar exemplos concretos de resultados. Também permite treinar pedidos de promoção ou aumento salarial.

Esse tipo de uso mostra como a automação começa a apoiar habilidades humanas, como comunicação e negociação — competências cada vez mais valorizadas no mercado.

O impacto da IA na produtividade e no desenvolvimento profissional

O uso de IA para treinar situações profissionais reflete uma mudança maior no ambiente corporativo. Ferramentas digitais passaram a atuar como assistentes de aprendizado contínuo.

Segundo pesquisas recentes sobre adoção de IA nas empresas, quase 90% das organizações já utilizam alguma forma de inteligência artificial em pelo menos uma função de negócio.

Na prática, isso significa que profissionais que aprendem a usar essas ferramentas ganham vantagem competitiva — seja para melhorar produtividade, seja para tomar decisões mais estratégicas no trabalho.

Uma aula gratuita mostra como começar a usar IA no trabalho

Para quem quer entender como aplicar inteligência artificial de forma prática, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela explica de forma direta como profissionais podem começar a usar IA no dia a dia.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo foi pensado para profissionais de qualquer área que querem entender rapidamente como ferramentas de IA podem ajudar na produtividade e na tomada de decisões.

